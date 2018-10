Xavi defendió a Messi de los dichos de Maradona

Xavi Hernández compartió los mejores momentos de su carrera con Lionel Messi. El español manejó los hilos del Barcelona durante la época dorada del club dónde el rosarino era –al igual que ahora- el jugador más importante del club catalán. Por eso, salió a defender a su ex compañero tras las fuertes críticas de Maradona.

Diego brindó declaraciones a Fox Sports México y fue muy duró con el capitán del Barcelona. Por eso, el actual jugador del Al-Saad de Qatar ponderó a Messi. "Me parece un líder increíble, tanto afuera como adentro de la cancha, quizás es un líder más silencioso dentro del vestuario, pero es un líder absoluto, siempre quiere la pelota, siempre se ofrece, tiene personalidad, nunca se ha escondido", respondió el volante al referirse al rosarino.

"Lo he tenido en el primer equipo del Barcelona, siempre ha dado la cara, ha dado por el grupo, me parece un futbolista con una capacidad de liderazgo absoluta, bestial, en este sentido discrepo de Maradona, pero bueno, para opiniones hay de todos los gustos", agregó. "No me gusta cuando ex futbolistas son tan críticos, no lo digo por el caso de Maradona, lo digo en general, por esos exfutbolistas que hacen de comentaristas y son muy críticos con sus compañeros de profesión, porque ellos han estado ahí, saben de la dificultad", comentó el mediocampista en diálogo con Radio Villa Trinidad.

El futbolista que conquistó cuatro Champions League con Barcelona, también habló de las fuertes críticas que recibió el seleccionado nacional. "Me parece muy injusta las críticas, no solo a Leo, muchas veces a todos los futbolistas argentinos. Evidentemente no es fácil jugar en un equipo de un país que tiene urgencias, que no se gana un título importante desde hace muchos años", sostuvo el ex jugador Blaugrana.

"En la Argentina hay una historia detrás y es la era Maradona, que pesa muchísimo tener una figura que fue y es muy popular en Argentina", analizó Xavi. "La confianza es muy importante, ahora los futbolistas argentinos no la tienen cuando van a la selección, es muy difícil tratar de hacerlo bien en la selección argentina, ya seas Messi o cualquier otro futbolista. Ellos tienen que tratar de ser fuertes mentalmente, tratar de encontrar ese éxito que no es fácil, como nosotros los hicimos en 2008 en la Eurocopa con España", relató.

Por último, habló acerca de la ausencia de Messi en la Selección y se mostró confiado con su vuelta al seleccionado. "Sí, yo creo que volverá. El también necesita un tiempo para reflexionar, para descansar, y al final es una decisión suya y del entrenador actual, es el mejor jugador del mundo y yo creo que de la historia, y es el quien tiene la última palabra, yo creo que sí, que tarde o temprano querrá volver a la selección porque es una persona muy competitiva, es una bestia competitiva y va a querer tratar ganar con la argentina. Él va a volver", cerró el mediocampista.