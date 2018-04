Y pensar que lo quería River: "Solo atajaría en..."

Sergio Romero, que sería titular ante España, tiene las puertas abiertas en el fútbol argentino. Su presente en el banco de suplentes del Manchester United, ante las grandes actuaciones de David De Gea, hicieron que muchos clubes argentinos se interesaran por él.

El arquero no descartó un regreso al fútbol doméstico pero advirtió: "El día que me toque volver, la prioridad será Racing, y si ese arco está ocupado, la otra opción será Boca".

"El día que me toque volver, la prioridad mía será Racing. Si el arco está ocupado, como hoy por Juancito (Juan Musso), que lo está haciendo muy bien y en un gran nivel, seguramente la otra opción será Boca. No creo que haya otro arco en Argentina al que volvería", confesó en diálogo con ESPN.

"Todos saben que soy hincha de Racing y es un orgullo que desde el lugar del que salí todavía se acuerden de mi a lo largo de los años. También he dicho que soy un agradecido de que Guillermo (Barros Schelotto) me haya llamado y me haya ofrecido el arco de Boca", aseguró el misionero que en algún momento fue nombrado en River como alternativa a la llegada de Franco Armani.