Y un día... Perdió el Leeds de Bielsa

Algún día iba a perder el Leeds United dirigido por Marcelo Bielsa , que venía puntero e invicto antes del partido contra el Birmingham. Fue 2-1 en contra, aunque no perdió la punta, ya que el Middlesbourgh empató 0-0 y ahora ambos están en la cima con 18 puntos.

Qué dijo el Loco. "La propuesta que elegí para este juego al principio no fue la correcta. En los primeros 30 minutos no fuimos fluidos para mover el balón y no nos sentimos seguros porque no recuperamos bien el balón. Kalvin Phillips tuvo que consumir las consecuencias de un error que no cometió, el error lo cometí yo", afirmó el ex DT de Newells, Athletic Bilbao y Marsella, entre otros.





Foto: Twitter @LUFC