Ya es un tombino más

Omar Alberto Romero

romero.omar@diariouno.net.ar

El defensor Luciano Abecasis es uno de los puntales de este Godoy Cruz, por el contagio que tiene en la cancha y lo que demuestra en cada partido. El rosarino, en una nota exclusiva con UNO.

–¿Te sentís un referente de este plantel por lo que transmitís?

–Es el tercer año que estoy acá en Godoy Cruz, como siempre he dicho me siento muy cómodo y tratando de seguir creciendo día a día para que se den los resultados y que el hincha se sienta representado dentro de la cancha.

–¿Pensás que el hincha está identificado con estos jugadores?

–Este grupo está muy allegado a la gente, te lo hacen saber en la calle, en las redes sociales. Este grupo que siempre deja todo en la cancha y va a dar todo por esta camiseta.

–¿Te sorprendió salir del equipo cuando el entrenador era Mauricio Larriera?

–Es una decisión que tomó Mauricio Larriera, nunca bajé los brazos y después volvió a darme la confianza y terminé jugando en la última parte del torneo.

–¿Sos de hablar con los chicos que están arrancando su carrera?

–Soy de dar algún consejo, aprendí que el consejo puede llegar de otra manera cuando los chicos preguntan. Siempre les digo que no quiero que cometan los mismos errores que cometí como jugador.

–¿Les hacés caso a las críticas?

–En lo personal nunca he sentido críticas con mala intención ni las he sufrido. Siempre en el fútbol me he manejado con respeto y no he molestado a nadie. Ya estoy más grande y no me afectarían las críticas.

–¿Te sentís identificado con Godoy Cruz ?

–Estoy muy feliz en el club, me encanta la provincia, siempre cuando entro a la cancha trato de dar lo máximo por esta camiseta.

–¿El hincha te hace sentir el cariño?

–Creo que me he ganado el respeto y el cariño del hincha de Godoy Cruz, y me siento muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado desde que llegué a este club.

–¿Es un ventaja para ustedes que el entrenador sea Diego Dabove?

–Es un entrenador que nos conocía y es de nuestro gusto, nosotros queremos interpretar el juego que quiere el entrenador.

