¡Ya está el pito para el Superclásico!

pitana.JPG

El misionero Néstor Pitana será el juez del Superclásico que jugarán River Plate y Boca Juniors el próximo domingo desde las 18.05 en el estadio Monumenta,l por la octava fecha de la Superliga del fútbol argentino, tras el sorteo realizado y presidido por el director del Departamento de Árbitros de la AFA , Horacio Elizondo.En tanto, los árbitros asistentes designados para el Superclásico serán Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti.La programación completa de la octava fecha con sus árbitros es la siguiente:Viernes 3 de noviembre19.05: Chacarita Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Jorge Baliño21.05. Godoy Cruz vs. Huracán, Diego AbalSábado 4 de noviembre14.05: Colón de Santa Fe vs. San Martín de San Juan Juan, Pablo Pompei14.05: Lanús vs. Olimpo de Bahía Blanca, Silvio Trucco16.15: San Lorenzo vs. Banfield, Germán Delfino18.05: Rosario Central vs. Atlético Tucumán, Andrés Merlos20.05: Racing Club vs Talleres`de Córdoba, Fernando RapalliniDomingo 5 de noviembre11.05: Temperley vs. Defensa y Justicia, Dario Herrera14.05: Belgrano vs. Independiente, Mauro Vigliano14.05: Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors, Pablo Echavarria18.05: River Plate vs. Boca Juniors, Nestor PitanaLunes 6 de noviembre17.05: Arsenal vs. Tigre, Patricio Loustau19.05: Patronato de Paraná vs. Newell's Old Boys, Nicolás Lamolina21.05: Vélez Sarsfield vs. Unión de Santa Fe, Federico Beligoy.