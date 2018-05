Yamila Palacios sigue sumando experiencia en el ciclismo europeo

La sanrafaelina Yamila Palacios que integra un equipo Memorial Santos de Brasil estuvo presente en el Grand Prix Wortegen-Petegen que se desarrolló en Bélgica.

Competencia que se llevó a cabo en un circuito de 4.6 kilómetros, fueron en total 18 vueltas, totalizando 82 kilómetros.

"Largamos con lluvia y 4° de temperatura –sensación térmica 0° - realmente no veíamos nada por el barro y no sentíamos los dedos de las manos. En la sexta vuelta se produjo una frenada brusca en un sector del pelotón y me caí", explicó Yamila.

Como consecuencia de la caída sufrió un raspón en la cara y otro en la espalda (la bici tampoco sufrió mayores consecuencias) pero nada más, a tal punto que hoy entrenó a la par del grupo.

"Acá en Bélgica llueve pero se corre igual y las chicas aceleran como si nada. Más allá del golpe fue una gran experiencia competir en una gran carrera con un pelotón de alrededor de cien ciclistas", agrego.

Este martes la sanrafaelina competirá en el GP de Stok, en la ciudad belga que lleva el mismo nombre.