Yésica se afila para su nueva chance mundial

Tras pelear con la mexicana Miriam Avila en el Pascual Pérez, la ex bicampeona mundial Yésica Patricia Marcos (28-1-2, 8 KO) eligió nuevos rumbos, armó las valijas y partió rumbo a Chile, luego de establecer contacto con quien era la campeona mundial en receso (por maternidad) Carolina Crespa Rodríguez.







El Bombón Asesino tuvo un intento mundialista frustrado, el 16 de diciembre del 2016, donde perdió su invicto contra Marcela Acuña. Hoy la Leona del Este vuelve a rugir con fuerza, e irá a Francia en pos de otra corona. El 2 de noviembre enfrentará en Douai a la local y poseedora del título mundial supergallo de la Federación Mundial (FMB), Segolene Lefebvre (10-0-0, 1 KO).





Sobrecomo vive esta nueva chance mundialista, Yésica comentó desde Chile: "Estoy entrenando de la mano de Carolina Rodríguez e Ingrid Sepulveda, quienes están día a día conmigo", expresó la sanmartiniana, que ya no está a las órdenes del chileno Claudio Pardo, ex marido de la Crespa.





Respecto a este relanzamiento de carrera, Yésica explicó: "Estoy saliendo adelante en ámbito boxístico ya que sabemos que es muy machista,habiendo muchas mujeres campeonas del mundo que no reciben el pago que les corresponde, siempre menor al de un hombre", se quejó la radicada en tierras trasandinas.







Pensando en la poca frecuencia con la que pelea (tres peleas en tres años desde que se fue) dijo: "La verdad, que quiero agradecer al intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, ya que recibo una ayuda del Municipio de 8.000 mil pesos, que acá me ayudan bastante para mis gastos fijos. Además Carolina tiene unos emprendimiento de talleres y clínicas donde gracias a Dios estoy dando clase y eso me ayuda a sobrevivir, pagar arriendo, etcétera. Lo importante es que estoy muy bien física, psicológica y mentalmente, con las riendas de mi vida en mis manos", explicó quien fuera titular AMB y OMB.





Sobre el estudio previa de su rival, dijo: "Algo he visto, un combate que hizo con la uruguaya (Gabriela) Bouvier, pero una debe estar siempre preparada, observar al contrincante, pero no confiarse y pensar en su propio trabajo", dijo la mendocina, y agregó: "Viajaría a Francia el 28 de octubre, con todas las ganas de volver a ser campeona".





Consultada sobre si extrañaba su tierra natal, dijo: "Mucho extraño a Mendoza, y más a mi San Martín. Siempre estará en mi corazón", dijo con nostalgia y agradeciendo "a Jorge Giménez y Óscar González, que me brindan el apoyo de la Municipalidad (San Martín); a la clínica Meds; a mi padrino, Cristian Etem, quien con su apoyo y su fe hicieron que yo no abandonara mi sueño; y a la gente de Chile. Acá me abrieron las puertas como si estuviera en mi casa", terminó la primera boxeadora profesional que diera nuestra Mendoza.