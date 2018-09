"El rugby internacional está en peligro", consideró este jueves el vicepresidente de la World Rugby, el argentino Agustín Pichot, al apuntar al calendario mundial y a la situación económica de los clubes.

"El aspecto financiero no funciona. Si usted me pregunta por el aspecto deportivo, creo que no funciona. Entonces, ¿está amenazado el rugby internacional? Creo que sí. Miren las cuentas de algunas naciones y verán dónde nos encontramos", afirmó Pichot, de 44 años, en el periódico The Guardian.

El nuevo calendario Mundial, que deberá entrar en vigor en 2020, modificará la ventana internacional de Junio-Julio, pero nuevas conversaciones tendrán lugar más adelante en Sídney.

El antiguo medio scrum pidió una nueva hoja de ruta a nivel mundial para los diez próximos años, abogando especialmente por la fusión de las ventanas internacionales de junio y noviembre.

"Yo no quiero ser cómplice de la ruina del rugby", afirmó, insistiendo en que debe alcanzarse un nuevo acuerdo antes de la Copa del Mundo de Japón-2019.

Pero para los clubes tiene un coste ceder a los jugadores a las selecciones. Y a las federaciones los partidos internacionales les reportan ingresos.

El argentino señala especialmente a la Premiership inglesa.

En dificultades económicas, anunció recientemente que, con la ventana internacional en Julio, la temporada doméstica se extendería hasta Junio.

"Queremos que ese retraso (a Julio) permita que los internacionales descansen", explicó Pichot. "Para nosotros es lo más importante, creo que los jugadores no pueden seguir jugando como lo hacen hoy en día".

"Yo fui jugador profesional, así que entiendo lo que pasa, pero hay que cuidar a los deportistas. El primer principio es el bienestar de los jugadores (...). Es importante para el crecimiento del deporte", insistió.