El mercado de pases para River no tuvo refuerzos porque, según su técnico Marcelo Gallardo , "lo hicimos bien en el último tiempo y salvo algunas cosas puntuales que estén al alcance, no lo haremos".

"Va a ser difícil que llegue algún otro refuerzo, si no tenemos un plantel bastante competitivo para lo que vamos a encarar", explicó.

Asimismo, Gallardo opinó que el fútbol argentino está "en desventaja con el mercado europeo, que termina el 31 de agosto próximo".

"Porque ya nos ha pasado que vienen y pagan la cláusula de rescisión, y si el jugador quiere se va a ir", dijo, puntualmente sobre el caso del mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez.

"Si tengo que salir a buscar un reemplazante del Pity no lo tengo, no hay en el mercado y tampoco tenemos la plata para hacerlo. No manejamos esas posibilidades, hay cosas que no dependen solo de River", completó.

Por último, se refirió al sorteo del fixture de la Superliga, y eligió minimizar la cuestión de los kilómetros y los viajes de los equipos.

"Si no me pareció justo, ¿le voy a echar la culpa a un software? Acepto la queja de todos mientras me parezcan razonables, todos lo hemos hecho, eso está dentro de nuestra cotidianeidad. Nosotros hemos jugado partidos en cuatro años que llevo acá, si hacen el recorrido, tenemos más kilómetros hechos que ningún otro equipo argentino. Nos ha tocado jugar cada tres días, con Libertadores y clásico en el medio, me suspendieron partidos y me lo pusieron la semana previa a un acontecimiento importante. Yo no voy a andar midiendo si Boca viaja más o menos, le dieron mucha importancia a eso, sino los equipos del Interior cómo hacen, se deberían quejar porque hacen más kilómetros que cualquiera", concluyó.