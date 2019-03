Zidane regresa al Real Madrid nueve meses después de marcharse

Zinedine Zidane volverá al banquillo del Real Madrid. Solo 283 días después de marcharse, el técnico francés regresa al equipo tras negociar durante todo el fin de semana. La intención del presidente Florentino Pérez es que dirija el entrenamiento de la plantilla ya desde este martes, según ha confirmado este periódico. El preparador anunció al club su decisión de abandonar el Real Madrid el 31 de mayo de 2018, tras dos años y medio en el cargo, 9 títulos y tres Champions. "Es el momento y lo mejor para todos", dijo, en una decisión que sorprendió a todos los estamentos madridistas.





Zidane regresa en medio de una grave crisis deportiva, desatada tras perder en solo una semana los tres títulos en juego y se convierte en el tercer entrenador esta temporada del club blanco. En verano llegó Julen Lopetegui en lo que fue una polémica contratación. El vasco fue despedido de la selección nacional cuando se anunció su fichaje por el Madrid. Lopetegui duró en el banquillo hasta el 29 de octubre, tras caer el Madrid goleado en el Camp Nou (5-1), un resultado que le dejaba a siete puntos del líder. En su lugar llegó Santiago Solari, técnico hasta entonces del Castilla. El argentino ha durado una vuelta entera de Liga. En su periodo, el equipo enderezó el rumbo tras las navidades, animado por la aparición de Vinicius. Sin embargo, los partidos de vuelta de las semifinales de Copa contra el Barcelona (0-3), de los octavos de Champions ante el Ajax (1-4), y el clásico liguero (0-1) desencadenaron la grave crisis deportiva en la que se ve inmerso el Madrid.









Cuando Zidane anunció su adiós, nadie en el club sospechaba que se iría. Ni mucho menos después de ganar en Kiev la tercera Champions seguida, su noveno título desde que llegó al banquillo blanco en enero de 2016. Pero Zidane había decidido marcharse. Así se lo comunicó a Florentino Pérez, a quien ahora dice sí a regresar apenas nueve meses después de irse porque era "el mejor momento", ya que, argumentaba, el equipo "tenía que seguir ganando y para eso necesita un cambio". Hoy, con el Real Madrid fuera de todas las competiciones de forma muy prematura, Zidane tendrá que explicar qué le ha hecho cambiar de opinión respecto al final de la temporada pasada. "Soy ganador, no me gusta perder. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando y no veo las cosas claras, como yo quiero, es mejor no seguir y no hacer tonterías", dijo entonces.





Tras la dura eliminación en Liga de Campeones contra el Ajax, en los despachos del Santiago Bernabéu se sucedieron las reuniones en busca de un entrenador que enderezara el rumbo del equipo. Mourinho y Zidane fueron los nombres que más sonaron. Ni siquiera la goleada de este domingo en Zorrilla ha evitado la destitución de Solari, sentenciado tras caer contra los holandeses.