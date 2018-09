Zuculini "no recordaba" que estaba suspendido

El mediocampista de River Bruno Zuculini hizo referencia este jueves a la polémica por su suspensión en la Copa Libertadores y remarcó que "no recordaba" que debía una sanción de su paso por Racing.

"Mi miedo era que sancionen al club, pero por suerte salió todo bien y pudimos pasar de ronda. Lamentablemente no pude jugar, estaba muy metido en poder jugar ese partido", dijo en declaraciones formuladas a Radio Belgrano.

Zuculini explicó: "No me acordaba que adeudaba dos fechas de suspensión en Conmebol. El club hizo el pedido, debería haber saltado ahí y no en octavos de final. Lo que sucedió es que después de que me echaron en Racing, me vendieron al exterior".

El mediocampista, que también se perderá el partido de ida ante Independiente, definió al rival de cuartos de final como "un equipazo".

"Tiene una idea clara de juego, intuyo que será una serie muy abierta y muy linda para el hincha neutral. Nos sentimos candidatos a ganar la Libertadores. Cuando te ponés la camiseta de River, tenés la obligación de pelear todo", cerró.

