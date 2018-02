Atuel: "La intransigencia de La Pampa imposibilita llegar a un acuerdo"

El conflicto que vive Mendoza con su vecina La Pampa, parece haber tocado un punto sin retorno en setenta años de tensión por las aguas que fluyen por el río interprovincial Atuel.

Las conversaciones de los representantes, tanto nacionales como provinciales, las reuniones conciliatorias de gobernadores (donde La Pampa se mostró ausente (por lo menos la última)) y la ardua labor científico-técnica que expresó Mendoza en los estudios correspondientes, como así también el cumplimiento de plazos, resultaron insuficientes.

"Mendoza hizo lo imposible por cumplir cabalmente lo que pidió la Corte. Pero la intransigencia de La Pampa imposibilita llegar a un acuerdo", afirmó el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, uno de los mendocinos que integran el Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que volvió a reunirse este jueves en Capital Federal.

A decir de Marinelli, "quedó claro que en Mendoza usamos el agua de pleno derecho, hasta que acordemos o se expida la Corte. Lo que ha rechazado La Pampa en este tiempo es una planificación de parte de Mendoza para no dejar sin agua a los regantes del sur mendocino y que prevé que nuestra provincia ya se encuentra en el octavo año de emergencia hídrica".





El Secretario de Gestión Hídrica de Irrigación, Fernando Gomensoro, atribuye este "no acuerdo" a una discrepancia en las perspectivas interpretativas: "Ayer, por el 8 de febrero, hubo una nueva reunión del CIAI, donde se juntan 4 miembros por provincia en un grupo de trabajo donde se explicó, de modo probado y contrastado científicamente, el proyecto de Mendoza para erogar de modo equitativo y con calidad el agua que reclama La Pampa. En la reunión preliminar del 31 de enero, éste mismo grupo había acordado que este lunes 3 de febrero remitiríamos la propuesta por escrito".





Luego prosiguió: "El caudal apto de unos 1,3 mts/s permanente y con un nivel de conductividad que no sobrepase los 6000 microsiemens por centímetro, es un caudal mínimo inicial... Luego se monitorean los ecosistemas, si se recomponen como ordenó la Corte. Después, si es necesario, se ajusta el caudal".





"Casi finalizada la reunión nos pidieron que explicáramos con más detalles la propuesta. En primer lugar creímos que el nivel de detalle que mostramos fue rigurosísimo y segundo, le preguntamos a los representantes de La Pampa que si nosotros mostrábamos aún más detalle existía la posibilidad de que bajaran sus pretensiones. Y respondieron negativamente".

Finalmente, Gomensoro concluyó: "En todo este tiempo La Pampa no se ha movido un milímetro de lo que pidió inicialmente. No ha habido una postura conciliatoria en toda la negociación, desde diciembre hasta ahora. Cuando nosotros pedimos más detalle de su pedido, nos contestaron que todo estaba en el informe escrito y nada más. Mendoza propuso un proyecto, con bases científicas y se fue adaptando, pero no resultó. La Pampa se ha sentado cómodamente a esperar el 14 de febrero a las 23.59 horas".





Fuente: Irrigación