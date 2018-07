Cómo comprar en las liquidaciones de invierno

Comprar de manera inteligente es la consigna. Si estamos en el exterior es posible que encontremos precios que a pesar del cambio siguen siendo más accesibles, pero si estamos en el país, lo importante es saber buscar y aprovechar de manera eficiente los descuentos.





Lo importante es recordar que si bien hay ropa que podemos adquirir por mucho menos de lo que valía al comienzo de la temporada, no hay que perder de vista el objetivo y comprar cosas que después no se usarán. Por este motivo, para no equivocarse y optimizar el uso del dinero, estos son los consejos que hay que seguir:





1. Comprar básicos

Hay imprescindibles que nunca pasan de moda y las liquidaciones son el mejor momento para adquirirlos. No pueden faltar: jeans, blazer negro, camisa blanca, un buen par de botas, campera de cuero, un trench,tapados de paño.





basicos ropa Básicos. Remeras, blazers y jeans jamás pasan de moda.





2. No comprar algo solo porque está rebajado

Que esté rebajado no quiere decir que sea obligatorio llevarlo. Hay que concentrarse en lo que necesitamos y, a no ser que el precio sea irrisorio, no perder de vista nuestros objetivos.





3. Comprar ropa atemporal

Muchas veces es mejor no comprar ropa muy invernal. Si ya está terminando el frío se puede aprovechar y comprar prendas que también se usarán en primavera como remeras de algodón, pulóveres de hilo, tops, vestidos.





4. No comprar en la primera liquidación

Los descuentos siguen bajando a medida que pasan los días, por lo que se puede conseguir un mejor precio si esperamos. Rebaja, re-rebaja y superrebaja, la paciencia es la mejor aliada.





5. Anticiparse al próximo invierno

Hay tendencias de esta temporada que se seguirán usando el año que viene y algunas que podemos ir consiguiendo desde ahora pero más baratas. Transparencias, encaje, cuero, metalizado, pieles y terciopelo seguirán vigentes.