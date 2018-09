Con la presión del déficit cero, Macri espera a los gobernadores con un listado de malas noticias

Para pasar del déficit primario de 2,6% de este año a 0% el que viene el ahorro que debe alcanzarse es de $ 500.000 millones. Sólo una parte menor será el ahorro nacional en gastos corrientes y operativos. El resto recaerá como un martillazo en el sector privado.

Ni siquiera el Poder Ejecutivo tuvo el decoro de presentar la reducción de ministerios a casi la mitad como un ahorro operativo. Eso que se busca en cualquier empresa a la hora de fusionar áreas y achicar cadenas de mando no se aplica en el Gobierno. Incluso, se ocuparon de aclarar que no habrá ahorros de ningún tipo por la eliminación de diez ministerios, con sus secretarias y subsecretarias. Tampoco se achicarán los cargos políticos. Todo el mundo, al parecer, es imprescindible. Y hubo una sola renuncia, la de Mario Quintana. Se trató, además, un peligroso mensaje para el resto de la dirigencia política, ya sea gobernadores, intendentes o legisladores. Acá no se achica nadie. Y menos en vísperas de un año electoral.





Eso sí, el gasto en obra pública se reducirá a la mitad en términos reales. Todo un desafío tratándose de un año electoral. Pero la consecuencia será menos empleo, ya que la construcción es mano de obra intensiva.