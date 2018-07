Desmintieron que haya un acuerdo para congelar los precios de la carne

"Alguien de manera intencionada dijo eso, pero no hubo compromiso ni acuerdo con el presidente Macri para congelar los precios", aclaró el dirigente a Radio Nihuil. "Esto es por temas estacionales, no por un compromiso del sector", enfatizó.





El empresario comentó, además, que desde diciembre de 2015, la inflación fue del 90% y el alza en los precios de la carne alcanzó el 50%.





Un informe del sector indicó que aumentó la producción entre 8% y 10%, y las exportaciones y el consumo promedio del país aumentaron 6%.





El referente de la carne dijo que "afortunadamente las exportaciones evitaron que el precio de la carne cayera, porque si no, no hubiera sido una buena noticia, a pesar de que el público se contentara".





José Pepe Micheli, empresario mendocino del sector, comentó que "hoy el novillo en pie está a $44 y a esto, que es la base, hay que sumarle otros ítems. Además, querer congelar los precios es una expresión de deseo, porque la realidad es muy crítica", dijo.





Para contar la situación que están pasando, dio como ejemplo los aumentos en gastos fijos que tienen en servicios como luz, agua, gas, y las cargas impositivas, además de lo "difícil que es mantener personal a cargo, por ejemplo".





También señaló que el consumo bajó, y que el precio de la carne siempre ha variado, que a veces sube pero que también baja , "no es como otros productos que suben y se mantienen todo el año. Además, la carne es lo que menos subió de la canasta familiar".





Los precios de algunas verduras y frutas están por las nubes. Mucho, en parte, se debe a que en esta época se trae de afuera, y por eso se encarecen.







La falta de consumo tampoco colabora, y es por eso que desde el sector frutihortícola se decidió bajar el precio. Es el caso de la berenjena, el zapallo zucchini, la papa, el tomate, el zapallo común y el kiwi.





"Algunos productos aumentaron mucho el precio debido a que se traen de otras provincias y eso incrementa el costo. En los mercados las ventas han bajado tanto, que la mercadería se empieza a perder, la gente se quiere salvar de alguna manera y por eso los pone a precios más accesibles", explicó Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina.





La carne está cara y no se descarta que en los próximos meses pueda tener un nuevo aumento "aunque no significativo", aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y el Comercio de Carnes, Miguel Schiariti, descartando así un congelamiento de precios. Mientras tanto, en Mendoza, José Micheli comparó la situación de los negocios que expenden carne con estar sentado en "una silla eléctrica", por los aumentos que se producen casi a diario.Además, con respecto a la implementación del Remito Cárnico Electrónico (REC) que buscará llevar adelante la AFIP a partir del primero de setiembre próximo, Schiariti opinó que "no es un buen momento para aplicarla", a pesar de que el Estado insiste, y sostuvo que "si no se blanquea al carnicero es de difícil aplicación".Aseguró que el sector pasa por un difícil momento, y que "uno está como en una silla eléctrica. Todos los días aumenta todo, ya no podemos más. Las pymes son las que dan trabajo y no he visto ayuda alguna, nadie aguanta, no hay rentabilidad, la economía esta muy mal y les pediría que se pongan en nuestro lugar para que vean cómo estamos".Añadió que hay productos en los que el comerciante ha pagado muchísimo más de lo que se está vendiendo, "pero trabajan a pérdida mucho de ellos para salvar algo de lo que se invirtió", indicó.