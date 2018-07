El SUTE tras el anuncio de la cláusula gatillo: "Serán unos 50 pesos"

Es que este martes, el INDEC dio a conocer que el índice de inflación para la región Cuyo fue del 16%, es decir, un 0,3% por encima del límite con el que se habían cerrado las paritarias para los gremios estatales, salvo para los docentes, cuyo aumento fue por decreto.





En el momento de las negociaciones, Cornejo aseguró que este "beneficio" no alcanzaría al sindicato ya que se negó a firmar el acuerdo que incluía un aumento anual del 15% en tres cuotas, con la posibilidad de activar la cláusula gatillo en caso de que la inflación que mide el ente nacional supere ese porcentaje.





El Sute mantuvo su postura con respecto a la necesidad de una recomposición salarial que arrastraban del año anterior y no se saldaba con el bono de $7.000 que se entregó en enero. Allí, desde el Ejecutivo dieron por cerrada la negociación y, por tercer año consecutivo, el incremento fue por decreto.





"Veremos cómo se redacta el decreto. Ese 0,3% será sobre el sueldo base de diciembre del 2017 y con los números de Cuyo, cuando el mismo gobierno en Mendoza hace sus mediciones y están varios puntos por encima de esas cifras", señaló Henríquez, lejos de tomar la noticia como positiva.





"Como no pueden controlar la inflación, esto los obliga a ponernos en igualdad con otros gremios. Nosotros no nos vamos a doblegar porque ellos no negocian de buena fe sino que utilizan mensajes extorsivos: 'Si no aceptás lo que yo quiero , te dio menos'", finalizó el gremialista.