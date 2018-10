"En 2019 tendrán que resolver la herencia del kirchnerismo y del macrismo"

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró que quien gane las elecciones generales de 2019 deberá estar "a la altura de las circunstancias" para resolver los problemas heredados del kirchnerismo y del macrismo.





El economista evaluó que el Gobierno de Mauricio Macri "no tiene un programa" económico de mediano plazo sino sólo un "plan de contingencia" que "no resuelve los problemas estructurales" de la Argentina.





Meloconian opinó que será "muy importante" el nivel de responsabilidad de todos los candidatos del año que viene dado que el 10 de diciembre de 2019 estarán los problemas dejados por el kirchnerismo y no resueltos aún, y "lo que no funcionó" en la gestión Macri.





"En términos económicos, el 10 de diciembre de 2019 vamos a tener una economía que no salió. El propio Fondo (Monetario Internacional) lo dice: el escenario adverso (futuro) es peor que el que teníamos hace dos meses", expresó el economista.





En ese sentido, Melconian afirmó que quien gane las elecciones el año próximo en la Argentina va a tener que estar "a la altura de las circunstancias de resolver estas cosas, de resolver la agenda fiscal, de competitividad, cambiaria y monetaria, porque han fracasado en revitalizar al peso".





"Estamos en un plan de contingencia que no es un plan económico. Es un plan de emergencia con una cosa monetaria muy fuerte, una sobreactuación monetaria dada la pérdida de credibilidad", dijo el economista en declaraciones a Radio Mitre.





Melconian dijo que no sabe cuáles van a ser las propuestas económicas de la coalición Cambiemos que lidera Mauricio Macri para las elecciones generales que se celebrarán el año próximo, de cara a la renovación de autoridades el 10 de diciembre de 2019.





Según el ex presidente del Banco Nación durante la gestión Cambiemos, Macri "no ha logrado resolver la herencia" que recibió de la administración de Cristina Kirchner cuando asumió el 10 de diciembre de 2015.





"No fue resuelto lo fiscal, lo externo, los precios relativos y la estanflación. Y no hay un programa, porque del programa que se aplicó el 10 de diciembre de 2015 no quedó nada, excepto la unificación cambiaria", cuestionó Melconian.





El economista dijo que espera que la campaña política del año que viene "trate con seriedad" los problemas estructurales de la Argentina como actividad, inflación , déficit fiscal y conflictividad social.





"En medio de los Bolsonaros y las típicas campañas de la Argentina en las que hay que decir lo que la gente quiere escuchar, no sé cuáles van a ser las propuestas económicas para el nuevo mandato", sostuvo Melconian.





En su análisis, el economista consideró que "el voto debería castigar esas posturas" con las cuales los dirigentes políticos no dicen a la sociedad con claridad cuáles son los problemas profundos que deben ser resueltos.





"No sé cuáles serán las propuestas. Si otra vez se va a apelar a populismo berreta para entusiasmar a la gente diciéndole cosas que no se pueden hacer", dijo.





Y aclaró que lo que está implementando ahora Cambiemos es un régimen de transición que ha llegado para "evitar la espiralización cambiaria, inflacionaria y el default".





Fuente: Diario UNO de Mendoza