"Estamos trabajando junto al gobierno provincial para que nos reciba Macri", dijo Pablo Asens

En este marco ya se empezaron a escuchar muchas voces en contra sobre todo desde la COVIAR que nuclea a los bodegueros. Pablo Asens, integrante de la corporación vitivinícola criticó el impuesto y dejó en claro que "nos sorprendió la medida después de la promesa que nos hizo el ex ministro de agricultura de no aplicarle impuestos al vino y a los espumantes".

Si bien desde mayo existía un rumor sobre la aplicación, los bodegueros nunca creyeron que esto iba suceder. Menos cuando en los últimos meses se logró promocionar nuevamente al vino en la Ciudad de Buenos Aires que había prohibido la colocación de cartelería publicitaria.

En ese sentido Asens confirmó que "desde hace varios meses iniciamos gestiones para evitar impuestos e imponer al vino como un producto saludable pero el tiro nos salió por la culata"

Existió una promesa de encuentro con el presidente Macri después de la última reunión que tuvo el sector el 14 de agosto en Buenos Aires. La fecha prevista es para el 14 de noviembre pero según Asens "se debería confirmar y estamos haciendo gestiones junto al gobierno para que nos podamos reunir con el presidente".

La decisión por ahora es tratar de reducir el aumento anunciado que según el empresario "al principio era de el 20% pero el ministro Kerchner lo logró reducir al 10% en los vinos" y agregó "ahora está en nosotros seguir gestionando para reducir el impacto".

Para Asens "el impuesto va a afectar a los bodegueros pero los más perjudicados van a ser los productores" y no descartó que "se pueda trasladar a precio con el peligro de que se reduzca la demanda".

El empresario dijo que "dolió la medida porque se comparó al vino con bebidas de mayoir graduación alcohólica, con el tabaco y los azúcares sin tener en cuentas las virtudes saludables de nuestra bebida que fue denominada "bebida nacional"".

También criticó "el aumento en los espumantes, una industria que dejó de ser elitista y estacional" Hoy se consumen botellas a menor precio que el vino, el espumante no es una bebida para ricos".

El aumento no pondría en riesgo puestos de trabajo pero puede frenar el crecimiento del sector que en los últimos años se recuperó parcialmente después de ciclos con muchas pérdidas. "Nos estabamos reacomodando y esto va a afectar al sector sobre todo a los productores que recién este año tuvieron un buen precio en la uva".

Esperemos, dijo el bodeguero que "el sector privado y el gobierno trabajemos juntos para torcer esta decisión que sabemos no es fácil en este contexto de déficit fiscal. También tenemos otros enemigos como el sector de las bebidas alcohólicas que exige que al vino no se le quite este incremento impositivo".













