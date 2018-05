Golpe del BCRA a la corrida: el dólar bajó y cerró a $ 24,63

Es que el desarme de posiciones y los fuertes ingresos desde el exterior generaron una baja abrupta de la cotización haciéndole perforar el piso de los $ 24 y tocar mínimos en los $ 23,60 en los momentos de mayor intensidad de la oferta. Sobre el final, una leve recomposición de la demanda hizo que el tipo de cambio se acomodara unos centavos arriba.

Con el mercado atento al megavencimiento de Lebac , el dólar cortó una racha de seis subas al hilo y se hundió 3,5% (89 centavos) este martes a $ 24,60 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.Fue en sintonía con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa cedió 94 centavos (-3,8%) a $ 24,05, en medio del desarme de posiciones y buenos ingresos desde el exterior, que se sumaron a la intervención del Banco Central en el mercado de futuros de Lebac y la oferta de u$s 5.000 millones en la plaza cambiaria, de los cuales habría vendido unos u$s 700 millones.Además, el Ministerio de Finanzas reabrió la licitación de dos bonos: el BOTE 2023 con tasa a 16% y BOTE 2026 con tasa a 15,50% con el objetivo de absorber los pesos disponibles en la plaza.Los máximos se anotaron en el arranque de la jornada cuando la demanda por cobertura tomó la propuesta de venta del Banco Central e hizo que el dólar se mantuviera en los $ 25. Las ventas oficiales fueron abasteciendo, en este sentido, todos los pedidos de compra destinados a cubrir posiciones y a atender obligaciones con el exterior; hasta que, a media jornada, la tutela de la autoridad monetaria dejó de ser necesaria porque se verificó un cambio de tendencia. En este contexto, el volumen negociado descendió un 5% a u$s 1.257 millones.