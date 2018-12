Importante suba de las exportaciones de Mendoza

En 2018 hubo un importante crecimiento de las exportaciones de Mendoza, con un mayor incremento en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que tuvieron un alza del 109% en valores FOB y 38% de volumen, con U$S 219 mil millones y 171 millones de kilos en 2018 contra los U$S 109 millones y 124 millones de kilos en 2017.



El valor FOB se utiliza para valorar las exportaciones y se define como "libre a bordo" o "Free On Board" en inglés.



Hasta octubre, el promedio acumulado era de 15% FOB y 33% en volumen, cifras que surgen del estudio realizado por ProMendoza en base a las estadísticas de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

En el comparativo acumulado enero-octubre se puede percibir que en 2018 se han exportado U$S1.260 millones y 849 millones de kilos, contra U$S 1.096 millones y 638 millones de kilos del año anterior.

Dentro de las estadísticas del MOI se destaca el importante crecimiento en las exportaciones del sector metalmecánico. Allí se exhibe un incremento vigoroso en rubros como las bombas, motobombas, sus partes y turbobombas, especialmente dirigidas a la industria del petróleo, exportando 63% más en valores FOB, que alcanzó los U$S 36,7 millones. También se destaca la metalurgia pesada: en el rubro restos de arrabios, fundición, hierro o acero, las exportaciones aumentaron 37%, por un valor FOB de casi U$S 28 millones. También es de destacar el desempeño de la industria petroquímica, que superó los U$S 39,7 millones, con un crecimiento del 380%, o de los materiales para la construcción, con Chile como principal destino.

"En lo que respecta a los productos primarios, notamos que los principales productos han tenido un incremento, excepto el ajo, que había tenido un notorio aumento en valores FOB en 2017, debido a la caída de la oferta mundial que luego se normalizó en 2018, principalmente por la oferta del ajo chino haciendo caer el precio", explicó Mario Lázzaro, director de ProMendoza.

En el vino, mosto, ciruela disecada, oliva y durazno industria, todas las cifras reportaron un incremento, tanto en volumen como en dólares.

"En el caso del vino, en los últimos meses del año se revirtió la tendencia negativa, logrando un crecimiento de 15% en volumen y de 1,10 % en valores FOB. La caída de la producción en España en su cosecha 2017 se convirtió en una ventana de oportunidad para Mendoza para la colocación de los vinos a granel, ya que en los últimos meses exportamos 50 millones de litros de vino a Europa", explicó Lázzaro.

Los vinos fraccionados emparejaron en octubre el desempeño de 2017. En 2018, en vino se exportaron U$S 615 millones y 195 millones de litros y, en 2017, U$S 608 millones y 169 millones de litros.

Otro importante aporte del complejo vitivinícola lo realizó el mosto concentrado, con un incremento del valor FOB exportado de 92% y superando los 62 millones de dólares, aumento que en volumen alcanzó un incremento de 99%.

En cuanto al aceite de oliva, se refleja una caída de 50%, debido a que Mendoza tiene menos disponibilidad de producto y por un crecimiento de ventas en el mercado interno. Es por ello que de U$S 32 millones y 8,5 millones de litros en 2017, el aceite de oliva alcanzó sólo U$S 13,5 millones de dólares y 4 millones de litros este año.

En cuanto al durazno industrial, creció 54% FOB y 80% en volumen, con U$S 11,7 millones y 10,6 millones de kilos este año y, en 2017, U$S 7,9 millones de dólares y 6,3 millones de kilos. El desafío es sostener el nivel de exportaciones alcanzado en 2018 y no dejar de abastecer los mercados que se recuperaron.