La Canasta Básica en Mendoza ya ronda los $34.000, según un informe privado

A pocos días de conocerse los datos oficiales de inflación y valor de Canasta Básica, consultoras privadas acuerdan que rondará el 4%. En Mendoza, un informe realizado por Evaluecon concuerda con esta cifra para el mes de marzo y ubica la Canasta Básica Total "digna" en $33.780, incluyendo el valor de un alquiler.

En tanto, el último valor difundido por el gobierno, correspondiente a febrero, la ubica casi $9.000 pesos abajo.

Esto llevaría la inflación acumulada en el primer trimestre del 2019 a 10,9%, mientras que la variación con igual periodo del 2018 se mantendría cercano al 50%.

La consultora dirigida por José Vargas toma como campo de medición a todo el territorio de Mendoza, esto marca una diferencia con los relevamientos del INDEC y de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno provincial. Además se agrega un ítem de gasto destinado a alquileres.

La leche es uno de los productos que más aumentó en los últimos días. Foto: Fernando Martinez

Este gasto de $33.780 se considera para una familia conformada por dos mayores y dos menores. Con este monto, se deben satisfacer las necesidades alimenticias; bienes y servicios como salud, educación, transporte; y alquiler. Si el nivel de ingreso no llega a cubrir estos puntos, una familia se considera por debajo de la línea de la pobreza.

Evaluecon disgrega los gastos mensuales respecto a marzo de la siguiente manera:

Alquiler: $8.200

Impuestos y servicios: $1.850

Alimentos y bebidas ($9.790) $15.450 (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.)

Gastos varios: $450

Indumentaria: $1.450

Atención médica y gastos para la salud: $510 (sin incluir personas con tratamientos permanentes)

Transporte: $4.320 (sin incluir gastos de vehículo, sólo gastos de colectivos)

Gastos educación: $1.550 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar)

Con respecto al Índice de Precios al Consumidor, la consultora destaca los fuertes incrementos en el rubro de alimentos y bebidas y medicamentos.

Vargas señaló que las previsiones que manejan sobre la inflación durante el 2019 se encuentran lejos del 23% que consta en el Presupuesto y el 30% estimado por el Fondo Monetario Internacional. Para el economista, la cifra más optimista rondaría el 36%.

"Esto se dará siempre que no haya un salto del dólar, que no se implementen más aumentos de tarifas que los anunciados y que no se disparen los precios de los combustibles. Estos tres factores tienen una alta incidencia en la inflación", indicó Vargas.

Para llegar a este 36%, las cifras que se van dando a conocer mensualmente deben comenzar a descender y mantenerse estables hasta diciembre. El economista considera que este panorama se puede presentar pero no por políticas económicas implementadas desde el Gobierno Nacional, sino porque se acrecentará la caída de la producción y el consumo.

Vargas consideró "parches" la posible batería de medidas de créditos y descuentos para jubilados y beneficiarios de Asignaciones Universales que podría lanzar el gobierno. Tambiénaseguró que un posible congelamiento de precios provocaría recesión y desabastecimiento,tal como anticipan los supermercadistas que negocian con el ministro de Producción, Dante Sica.

El cambio de rumbo que está analizando aplicar el gobierno está ideológicamente lejos de lo que ha planteado históricamente Cambiemos y, según el economista, esto provoca aún más incertidumbre en los mercados y las evaluó "medidas electorales".

Según el último informe de la Dirección de Estadísticas de Mendoza, correspondiente al mes de febrero, el valor de la canasta básica fue de $24.163. Esto corresponde a una familia compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31, una hija de ocho y un hijo de 5.

Esto se diferencia del valor de los privados que lo ubicaron casi $10.000 a la canasta básica total.

En el caso del gobierno, la fórmula para calcular el valor de la canasta básica total es tomando el valor de la canasta básica de alimentos y a ello inclusión bienes y servicios como vestimenta, transporte, educación y salud.