La inflación de abril rondará el 4% a causa de los aumentos

Recién comienza el mes pero los analistas ya pronostican una inflación cercana al 4% para abril, producto de todos los aumentos de precios que comenzaron a regir a partir de este lunes y de otros que se irán confirmando con el correr de los días.

El primero en aplicarse tuvo que ver con los combustibles. Desde el domingo, YPF volvió a subir el precio de sus naftas un 4,55% y del gasoil un 4,89%.

Con este ajuste, la nafta súper pasó de costar $39,72 el litro, a $41,53, mientras que la infinia, que es la línea premium de YPF, pasó de los $44,73 a los $46,77, también por litro.

El otro aumento confirmado es el del gas, ya que estaba prevista otra actualización del 10% en la tarifa a partir de abril. A ese aumento lo seguirán otros en mayo y junio, aunque con el pago diferido en las boletas de verano.

En cuanto a la tarifa eléctrica, está pactada para el viernes 5 de abril una audiencia públicaen la que se discuta una nueva suba. A pesar de que las empresas distribuidoras pidieron un 45% de aumento, lo más probable es que la cifra ronde o supere levemente el 10%.

Por último está previsto para esta semana un nuevo aumento del pan, que sería el segundo en lo que va de 2019.

Este será el segundo aumento del año en el precio del pan, ya que el primer incremento fue el 15 de febrero. En aquel momento fue del 10%, y se prevé que esta nueva suba ronde nuevamente entre el 10% y el 12%.

Con todos estos aumentos, los analistas económicos pronostican otro mes con al menos un 4% de inflación en abril, lo que se sumará al 7% que se acumula entre enero y febrero, y que podría superar el 10% u 11% cuando se conozca el porcentaje de marzo.

Miguel Ángel Di Betta, presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos, había indado en declaraciones a Radio Nihuil que "para la semana que viene se espera un aumento, pero vamos a esperar las últimas noticias del aumento de luz y gas que nos tienen frenados. Realmente las materias primas es lo que más ha subido y ahora estamos esperando el golpe de impuestos que es lo que más duele"

La única "buena" es que no volverá a aumentar la carne en el corto plazo, pero no tiene que ver con una medida pensada en el bien de los consumidores, sino que en caso de producirse un nuevo aumento, las ventas bajarían estrepitosamente y no lo soportaría el mercado.

Pensando un poco más allá, para mayo están previstos nuevos incrementos en las tarifas del agua, aunque no especificaron aún el porcentaje, para la del gas, que rondará un 9%, y para las prepagas, que ya anunciaron una suba del 7.5%.