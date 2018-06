"Las políticas de este gobierno van por un lado, y las necesidades del agro por otro"

En la sesión del martes, el senador Mauricio Sat volvió a cuestionar con dureza el proyecto del oficialismo que busca sumarle a los productores un nuevo impuesto para el combate de la Polilla de la Vid.

"No se puede desconocer que hay una Ley Nacional en plena vigencia, que garantiza los recursos para combatir la Lobesia Botrana(Polilla de la Vid), que no se cumple y por la que la Provincia no reclama, pero lo grave es que la ley provincial la contradice, al querer cobrarle a los productores 1.500 pesos por hectárea", argumentó Sat en el recinto de leyes, al emitir su voto en contra de la iniciativa del gobierno.

El legislador sanrafaelino consideró que "es inoportuno pedirle otro esfuerzo a un sector que realmente la está pasando muy mal".

"Son de público conocimiento -agregó- los aumentos que han sufrido los productores en el precio del gasoil, los agroquímicos que van a precio dólar, la tarifa de luz para el riego agrícola e Irrigación, que tienen relación directa con el costo de producción, sumado a una serie de medidas del Gobierno Provincial que están perjudicando a la actividad: como la Ley de Avalúo, o la iniciativa que pretende que el productor presente una declaración jurada por cada actividad que realiza, algo descabellado pensado en un escritorio, pero muy lejos de la realidad", argumentó.

Sat remarcó que "la rentabilidad del productor, se da en base a lo que se le paga por lo que produce; y sirva de ejemplo, el año pasado el precio promedio de los diferentes varietales, fue entre 10 y 11 pesos el kilo de uva, mientras que este año, donde recién este mes el productor empieza a cobrarlo, se le está liquidando al mismo precio, cuando a lo largo de todo el 2.018 ha habido una fuerte corrida de precios. Básicamente los costos suben por ascensor, los precios del producto no suben, y la ecuación de rentabilidad cada vez lo desfavorece más".

Por último, el legislador, aseveró que las políticas que viene implementando el gobierno provincial son en claro detrimento del Oasis Sur.

"Hace un año votamos en contra de una ley que impuso a nuestros productores un Seguro Agrícola más caro, en base a una estadística errónea sobre mayor riesgo de granizo, que hoy salta a la luz de que no es así. Ahora con la Lobesia, resulta que se plantea que paguen todos por igual, cuando el Oasis Sur es el que mejor está desde el punto de vista fitosanitario, y siguiendo el criterio del gobierno, deberían pagar menos".

"Para nosotros esto es un nuevo impuesto que no avalamos, porque vivimos de cerca el desánimo de los productores que quedan, y lamento que funcionarios del sur provincial avalen este atropello", remarcó Sat.