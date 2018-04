Las pymes obtendrán $14.000 por cada nuevo empleado

Las micropymes y las pequeñas empresas locales podrán acceder a un crédito fiscal de $14.000 por cada nuevo empleado que contraten.La iniciativa es parte del Programa Provincial de Fomento al Empleo Pyme, que busca incorporar mano de obra en blanco al sector. La medida apunta a fortalecer un área clave de la economía porque las pymes son el corazón de la actividad económica.En Mendoza hay 34.600 pymes, que componen casi la totalidad del sector empresarial, porque el 99% de las empresas están consideradas dentro de este tamaño. Y dentro de ese universo de las pymes, nada menos que el 97% son micropymes y pequeñas empresas, un universo de 33.000 firmas que tienen de 3 a 25 empleados como máximo.La medida de otorgar un crédito fiscal al grueso de las firmas locales tiene alto impacto en la actividad. "Se busca alentar el empleo en blanco y mejorar la actividad económica", sostuvo Guillermo Cruz, secretario de Industria y Comercio."El trámite se hace en internet a través de la página de ATM con el usuario y la contraseña que tiene cada contribuyente. Se llenan los formularios y a los siete días el dueño de la firma sabrá si está en condiciones de acceder o no al beneficio. Nunca tendrá que ir a la Casa de Gobierno, no hay papeleo ni burocracia", destacó Cruz."La medida está pensada para que impacte hasta en las firmas más pequeñas, porque con sólo tener tres empleados puede incorporar uno más y acceder al beneficio porque cumple el requisito de aumentar un 10% como mínimo la plantilla de personal", agregó el funcionario.El comercio y el sector de los servicios están entre los mayores generadores de micropymes. En ambos, el 84% son microemprendimientos. Le sigue el sector agrícola y la industria, con el 80%, y después se ubican el sector de la minería con el 74% y la construcción con el 72%.- 15 de marzo la Legislatura aprobó el proyecto Fomenta el Empleo Formal en Micro y Pequeñas Empresas de la Provincia de Mendoza.- Desde el 7 de mayo se pueden consultar las condiciones para acceder.El otorgamiento definitivo del crédito fiscal se encontrará sujeto a la condición de que el beneficiario no disminuya la cantidad de personal contratado a tiempo indeterminado durante los siguientes 12 meses a la obtención del beneficio, lo que deberá acreditar en la forma que determine la reglamentación.El incumplimiento de esta condición importará el decaimiento del beneficio, debiendo ingresar en el término de 30 días el monto equivalente al crédito fiscal utilizado.Los solicitantes deberán acreditar su encuadre como micro o pequeña empresa conforme a Resolución N°103/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) del Ministerio de Producción de la Nación, presentando toda documentación adicional necesaria en la forma que se establezca en la Reglamentación.La ley plantea que la empresa debe incrementar en un 10% como mínimo la cantidad de empleados por tiempo indeterminado en los períodos comprendidos entre:- Junio de 2017 y junio de 2018,- Setiembre de 2017 y setiembre de 2018 o- Diciembre 2017 y diciembre de 2018A partir de esto, se da curso al expediente electrónico, y en pocos días, alrededor de siete, luego de verificar los datos cargados, se emite una resolución para que la empresa pueda comenzar a gozar el beneficio.La pyme deberá acreditar no poseer multas firmes no canceladas en la Subsecretaría de TrabajoLa pyme no puede deber impuestos. Debe presentar constancia de cumplimiento fiscal o bien constancia de cumplimiento fiscal con deuda regularizada de ATM. Es decir, sirve el plan de pago.- En la subsecretaría de Industria y Comercio: 0261 4492508.- Pagina de ATM www.atm.mendoza.gov.ar- Página del Ministerio de Economía http://economia.wp1.mendoza.gov.ar/