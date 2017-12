Los empresarios vaticinan un 2018 positivo y con trabajo

El grupo de empresarios y emprendedores que se destacaron este año por sus logros estima que el 2018 será bueno para invertir y para crecer, y todos coinciden en que sin inflación sería mucho mejor. Esa variable es la que termina complicando la actividad de todos: de las grandes empresas, de los pequeños emprendimientos, de los que venden en el mercado interno y de los que exportan.Los referentes elegidos como Mendocinos del Año pertenecen a los rubros más diversos; participan en la actividad económica en los rubros automotor, de indumentaria, tecnología, vitivinicultura y supermercadismo. Algunos dirigen megacompañías y sus nombres están asociados a la provincia desde hace décadas; otros están dando sus primeros pasos, con logros importantes que los subieron al podio.Entre los novatos se encuentran los creadores de Biosano: Martín Benito, Matías Villafañe y Cristian Marlia, una firma que provee productos biodegradables a la industria petrolera. Por esto, uno de sus integrantes recibió el premio al Joven Empresario del Año de la CAME. "Vemos buenas perspectivas para el 2018. Este año aprendimos a conocer el mercado y a fidelizar clientes", señaló Villafañe.Las hermanas Victoria y Pía Estelrich también se inscriben en el rubro de emprendedoras que empezaron a confeccionar trajes de baño por hobby y ahora exportan y compiten con sus productos en los mercados más competitivos. "Queremos seguir expandiéndonos afuera. El próximo objetivo es vender en Ibiza. Nos complica la situación económica, porque todos los años tenemos que aumentar los precios y fuera de la Argentina no entienden lo que es producir en un país con inflación. Como no queremos perder mercados, resignamos al máximo posible la ganancia", explicaron.Otra firma sobresaliente fue la de Rolando y Walter Hilbing, dueños de Sol de los Andes, que se dedica a la elaboración de aguardientes. Padre e hijo recibieron la medalla de oro en un concurso internacional por crear la mejor grapa de Torrontés del mundo. "Hay mucha demanda en el mundo de este producto. Tenemos muy buenas perspectivas porque el segmento está creciendo, sólo esperamos que las condiciones nacionales sean las adecuadas para poder salir al mundo y llegar a la góndola", expresó Walter.Entre los empresarios consagrados que han hecho de sus nombres una marca registrada está José Millán, cabeza de la familia que fundó los supermercados Átomo y dueño de la bodega Los Toneles, que este año albergó la cena de gala del Mercosur. Para Millán el año que viene "será de ordenamiento; se están arreglando las cuentas fiscales y las empresas también buscan eficiencia. La idea es abrir tres locales más y seguir potenciando la bodega y la Olivícola Laur. También hemos cerrado la compra de una bodega en San Juan que era propiedad de Cartellone. Allá tenemos una finca en el Valle de Pedernal. Nuestra familia es de crecer, si no crecemos no nos sentimos cómodos", cerró Millán.Para José Luis Bosdari, gerente de Arlink, que puso en marcha el mayor sistema de videovigilancia del interior del país, también se avizoran tiempos mejores. "Hay estabilidad en la región, hay acceso al financiamiento y eso es muy bueno".Los hermanos Adrián y Hernán Yacopini marcaron que llegan momentos de alta competitividad en el rubro automotor. Esperan que crezca el consumo y que se reactive aún más el mercado con la llegada de más modelos importados. Hernán Yacopini, elegido Ejecutivo del Año por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, dice que esperan un aumento de las ventas de Mercedes Benz en Mendoza del 40%, gracias al lanzamiento de la nueva pick up.La General Motors Argentina le otorgó el galardón Club del Presidente a Yacopini Motors SA por sexta vez. Adrián Chino Yacopini avizora que el consumo seguirá favoreciendo al rubro, como ha sido este año. "El mercado será muy ágil porque hay mucha competencia, desde agosto se estima que habrá una meseta en las ventas. Las terminales nos indican que la mayor cantidad de ventas se hará entre febrero y agosto".En el rubro tecnológico Rodolfo Giro, presidente del Polo TIC y dueño de Inamika, evalúa que Mendoza se seguirá potenciando para consolidarse como una región productora de software exportable. "Todos los indicadores dan para arriba, tenemos muchas cotizaciones, pedidos y movimiento. Desde marzo se empezarán a activar proyectos".