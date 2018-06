Los productos de precios cuidados escasean en las góndolas mendocinas

Los productos del programa Precios Cuidados brillan por su ausencia en las góndolas de los supermercados. La directora de Fiscalización y Control de la Provincia Mercedes Zuloaga explicó a radio Nihuil que no han comenzado con los controles. El motivo es que "no han mandado desde la Secretaría de Comercio de la Nación los listados de cada punto de venta para hacer los controles en Mendoza".





Luego profundizó: "Hay 491 productos en el acuerdo, 100 más que en la última versión de Precios Cuidados y por eso no están los listados. Se han incorporado lámparas leds, derivados de la harina, y productos para bebés".





La funcionaria anticipó que el listado llegaría durante el viernes y comenzaría a controlarse inmediatamente.





La última fiscalización se realizó desde los primeros días de marzo hasta abril, según explicó Zuloaga. En este sentido sostuvo que los supermercados tuvieron un grado de cumplimiento similar, aunque reconoció que reconoció que en algunos casos el precio era "unos centavos más caros" o que no tenían el producto reemplazo en algunos casos. "Pero hay una cantidad de productos básicos que deben estar sí o sí".





precios cuidados 06.jpg Foto: Silvia Santos



La titular de Fiscalización y control explicó que cada irregularidad es informada a la Secretaría de Comercio de la Nación y que esta entidad toma las medidas correspondientes.





Con respecto a la ausencia de productos de Precios Cuidados en algunos supermercados, Zuloaga aconsejó bajar la aplicación porque, al tratarse de acuerdos, no todos los expendedores están obligados a tener los 491 produtos. "Puede tener 100, 80, pero entre estos no deben faltar productos básicos como aceite o harina.





Zuloaga recalcó que no se puede decir que una cadena no haya cumplido con el programa nacional de Precios Cuidados. "Tal vez le faltó algún producto, o, como pasa ahora con Libertad y Átomo, se sumaron y antes no estaban", dijo.





Consultada sobre los supermercados sancionados Zuloaga no informó nada al respecto alegando no tener los datos preciso y hasta se justificó con que le "haría mala propaganda a la empresa".





Finalmente recalcó que los precios cuidados son similares en todo el país, recomendó a los consumidores bajarse la aplicación para saber qué productos del programa y en qué supermercados se venden y recordó el 0800-333-3492 como número para realizar las denuncias.





precios cuidados 02.jpg Foto: Silvia Santos







MERCEDES: Lo que pasa es que hay que bajar la aplicación del teléfono de prcios cuidados y hay uno ve por punto de venta, cuales son lo que cada supermercado tiene acordado, porque es un acuerdo voluntario , no es, no tiene que tener los quinientos (los 491) productos , este puede tener 100 , 80, pero lo que si tiene que tener son lo que aceite, harina , buenas esas cosas de la canasta básica si tienen que tener un producto".





SILVIA: Lo cierto es que no están





MERCEDES: Bueno en ese caso tienen que hacer la denuncia aca en la Dirección de Fiscalización y Control y o al 0800 de prcios cuidados, nosotros cuando hemos ido, o sea bueno es uno de las cosas que controlamos , nosotros controlamos muchas cosas y muchas leyes que si somos organismos de aplicación , estó en realidad es una colaboración que hacemos nosotros con el ciudadado para controlar precios cuidados, que es un programa nacional y que en realidad lo controla es un acuerdo con nación con los empresarios , pero nosotros cuando hemos hecho si , cuando hemos encontrado diferencias , o que no hay productos, lo hemos informado a la Nacion.





SILVIA: Bien, en ese caso





MERCEDES: Pero no podemos decir que una cadena no hay cumplido con los precios cuidados , o sea le ha faltado un producto , algún precio lo han tenido mal pero no, no, lo que pasa que hay cadena aca que no estaba, por ejemplo Libertad, no estaba ahora la incorporarón, Atomo no estaba .





precios cuidados 04.jpg



SILVIA: Que mercado o supermecado ha sido sancionado?





MERCEDES: y nosotros hemos mandado información, en este momento no lo tengo, pero bueno , es que no puedo decir , porque es una propaganda que estoy haciendo negativa a un supermercado, yo no puedo decirlo, de todas maneras hemos mandado la información a Buenos Aires.





SILVIA: Y en ese caso que hay multas?





MERCEDES: y es un convenio que han hecho y por supuesto tendrán las sanciones de no haber cumplido con lo convenido .





SILVIA: Con respecto a la canasta de precios cuidados, cuantos me decia





MERCEDES: 491 que erán los que los primeros días de mayo dijeron que erán 391 y ahora han aumentado 100 productos más y han incluido los focos led, por ejemplo, como te dije recién han incluido este más productos derivados de la harina , han reforzado, han incluido otras opciones para te, café, mate, leche, queso untable, bueno una serie, son 100 productos más .





SILVIA: Para el consumidor que vaya al supermercado y no encuentre diferencias de precios, entre precios cuidados y el mismo producto o similar producto de otra marca , que tiene que hacer, digo por ejemplo, un tarro de conserva vale lo mismo que otro y no hay precio cuidado en ese caso.





MERCEDES: Y bueno eso es un acuerdo que hace la Nación con lo que, aca estarían los precios en este listado están los precios que tienen que tener los productos , ese producto , nosotros los que controlamos es de acuerdo los que nos manda Nación , que es el punto de venta que corresponda ese producto de esa marca esté en ese precio.





SILVIA: Claro





MERCEDES: No podemos hacer comparación de todo, porque es imposible, son miles y miles de prodeuctos que tienen un mercado que es imposible eso , siempre que cumplan con el precio cuidado que ellos acordaron con la Secretaría de Comercio, nosotros no podemos hacer nada, no sería control de precios cuidados , sería ya otro tipo de, claro no sería un control .





SILVIA: Con respecto





MERCEDES: Perdón los precios generales son para todo el país igual, de los determinados productos y de esa marca son para todo el país son aproximadamente el mismo puede cambiar regionalmente por la cercanía de la fábrica por ejemplo aca las conservas de tomate, durazno esos son un poco más barata que en el litoral , porque nosotros lo producimos aca , pero en general son los mismos precios.





SILVIA: Bueno me decía entonces que el consumidor puede denunciar, cómo puede hacer?





MERCEDES: Que llame al 0800-333-3492





SILVIA: y para consultar la lista?





MERCEDES: Y para la lista, tiene que entrar , hay una aplicación que baja al celular precios cuidados y hay es donde busca el punto de venta donde va a ir a comprar y hay le dan los precios y sino se puede meter por internet a la página del plan, programa precios cuidados y hay están las listan también de los precios.





SILVIA: Muchísimas gracias.