Macri defendió el veto a la ley sobre tarifas: "Si no, habría que suspender la AUH"

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que si no vetaba la ley que daba marcha atrás con los aumentos de tarifas había que suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año, las pensiones por discapacidad, parte de las jubilaciones, o todas las obras que hay por todo el país", y cruzó a los senadores que apoyaron el proyecto.

"Ha sido vetada. Era una cosa anunciada. Esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque claramente no estaba financiada, los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos", sostuvo Macri.



En conferencia de prensa en el distrito salteño de Cachi, el jefe de Estado planteó que "no se puede hacer algo así tan irresponsablemente sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente".

"Los gobernadores, los senadores tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Qué querían? hacer una demostración de poder del peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras, pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente, que decidió un cambio y no va a volver atrás", remarcó.

En ese sentido, el líder del PRO recordó que la Argentina tiene "una dependencia importante del mundo" y advirtió que "no se pueden dar mensajes contradictorios".

"Entendimos cuál es el camino o no lo entendimos. Este Gobierno, Cambiemos lo entendió. Estoy convencido de que vamos a volver a demostrar que una mayoría lo entendió y que esto fue solamente una recaída, una contradicción, un lapsus", aseveró.

Ante ello, Macri indicó que hay que "trabajar juntos en el Presupuesto 2019 para ver cuáles son las prioridades, cuáles son las inequidades e ir hacia un Estado que gaste lo mismo que se paga de impuestos y que no pida más impuestos".

A la vez, el Presidente aclaró que "no es facultad del Congreso decir cómo son las tarifas y tampoco es una ley federal" y señaló que el Gobierno busca que "en forma gradual que no haya subsidios cruzados desde el Interior hacia la Capital y el Gran Buenos Aires".

"No existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume y cuidar a los que menos tienen con la tarifa social", manifestó.

Y añadió: "Le digo a la oposición que hemos trabajado estos dos años y cuatro meses, hemos hecho reformas importantes, hemos avanzado, nos hemos alejado de ese abismo que era diciembre de 2015".

Asimismo, Macri destacó que "el principal objetivo del Gobierno es crecer, generar empleo, oportunidades para cada argentino, darle libertad para elegir y para eso hay que sacar esa mochila que hace ir más despacio, que es este gasto de más que hace el Estado respecto a los ingresos que tiene".

"Hemos logrado llevar el trabajo a cada rincón del país a través de propuestas en el sector privado, no trabajo artificial en el Estado, porque eso es un parche. Basta de parches, basta de mentiras", finalizó el Presidente.