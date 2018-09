Macri sobre el dólar: "Ojalá esta tranquilidad perdure"

El presidente Mauricio Macri se refirió al dólar y a la corrida cambiaria en su visita a Mendoza . Si bien, en las últimas horas, el precio de la moneda norteamericana cayó, Macri prefirió la cautela.

"No porque hayamos tenido tres días de tranquilidad significa que se hayan resueltos las cosas estructurales, hay que actuar en consecuencia con lo que decimos. Hoy hemos avanzado en que no podemos vivir más de prestado y gastar más de lo que tenemos. Un Estado que gasta más de lo que tiene genera inflación", manifestó Macri y agregó: "Ojalá que esta tranquilidad perdure, no sabemos si va a venir una séptima tormenta. Lo que tenemos que haces es trabajar más juntos que nunca y siento que llegó la hora de que esta sea la generación que resuelva esos problemas definitivamente. Yo creo que podemos ser los responsables de que esta sea la última crisis".

En cuanto al dólar, Macri aseguró que el tipo de cambio actual "es sumamente competitivo" y aseveró que es optimista "que el año que viene va a ser mejor en términos de inflación e irá hacia la de un dígito como el 90 por ciento de los países del mundo".