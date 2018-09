Melconian en Mendoza dijo que el primer plan con el FMI "fracasó"

"Tengo que ver cómo controlo la verborragia", comenzó diciendo el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, en la Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas que tuvo lugar este jueves en Mendoza





El economista habló acerca de la situación financiera del país desde el 2015: "Es de las situaciones más difíciles que he percibido en 30 años de profesión". Luego planteó varios de lo que, para él, fueron los errores que cometió el macrismo en materia económica.





Melconian señaló que la conversión cambiaria fue "apresurada" y que se "subestimó" la bimonietariedad. Pero, según el economista, uno de los puntos que le jugó a favor a Macri fue la "escasez" de contrincantes políticos.





"Todo esto llevó al presidente a lo que llamo 'Plan Perdurar para el 2019', es decir, no estamos bien pero estamos todos los días un poquito mejor", enfatizó.





Para el economista hay una urgencia en el corto plazo que requiere de una caja chica y, aunque admitió no estar de acuerdo con las retenciones, bajo las circunstancias actuales las defendió.





"El programa económico original fracasó, creo que a esta altura nadie se puede enojar. El primer acuerdo con el Fondo tampoco funcionó pero este segundo acuerdo no puede fallar en lo financiero. Con déficit cero sino no cierra. Y este es un mensaje también para el Congreso: no jodan muchachos en octubre", dijo el economista.