Por la "lectura estimada" a los Fernández les llegó una boleta de gas de más de 6 mil pesos

Sorpresa y enojo. Eso experimentó Alejandra Fernández en Tunuyán frente a la última factura de gas. Según la boleta, ella y tres miembros más de su familia hicieron un uso de este servicio durante el último bimestre por un termotanque, dos calefactores –uno pequeño– y el horno, equivalente a $6.540. Lo llamativo no es sólo que por la boleta anterior pagaron $880 sino que, ahora, se especifica que el último monto se obtuvo por una "lectura estimada".





Ante esto, desde algunas organizaciones denuncian la situación como "ilegal", ya que se repite en muchos casos. Desde Ecogás se respaldan en que la reglamentación que la permite, siempre y cuando por "fuerza mayor" no se haya podido acceder al medidor. Pero informaron que están rectificando montos, si se los informan o si reciben la queja correspondiente.





En primera persona

"No te queda otra que buscar calefacción. No es un servicio que se puede no ocupar, como internet. Venimos con temperaturas bajo cero. Si fuera que compramos artefactos que demandan más calefacción, pero nos mantenemos con lo mismo. Nos afecta. Para vivir con un sueldo de $12 mil es complicado", comentó esta ama de casa cuyo marido es encargado de una finca.





Su sorpresa y enojo no constituyen un caso aislado. En los últimos días se replicó a través de las redes sociales y en las mismas oficinas de la Distribuidora de Gas Cuyana, adonde cientos de usuarios llegaron con denuncias. La mayoría notó que la lectura estimada no coincidía con el consumo actual.





"Les pregunté también por qué aparece el consumo estimado y me dicen que es porque no están haciendo la medición de gas. Y yo veo al señor que viene cada dos meses a leer el medidor", detalló esta mujer acerca de algunos de los interrogantes que planteó.





Al ser consultados, desde Ecogás informaron a Diario UNO que el procedimiento de estimación está previsto por el Reglamento de Servicio de Enargás para cuando no se puede acceder a la lectura del medidor.





"Se realiza hasta dos visitas a un domicilio y, de no ser posible tomar la lectura real, se activa el mecanismo de estimación", comunicaron, detallando que este consiste en calcular el promedio histórico del usuario para el mismo período de facturación de los últimos dos años.





También señalaron que se realiza una compensación en la próxima factura en el caso de que deba ajustarse tras una nueva lectura real.





Alertan que es ilegal

La ONG Protectora fue una de las entidades que estuvo asesorando a los usuarios por estos días y que trató de "escandalosa" la situación, ya que asegura que los casos son muchísimos y que, por ende, no se debería a fuerza mayor, sino a una estrategia para cobrar más.





Ante esto, pusieron a disposición una planilla en la página de la ONG para mostrar cómo reclamar por escrito. "Tienen que reclamar, porque el usuario siempre tiene que pagar lo real, no lo estimativo. El año pasado hasta hizo más frío para esta época, entonces ahora es una trampa para pagar más", comentó el diputado Mario Vadillo (PI), uno de sus referentes, aconsejando que se controlen las facturas y se comparen con lo que aparece en los medidores, y que denuncien en Ecogás.





Desde Protectora especificaron, también que ante la detección de este estimativo se puede reclamar la nulidad si no hay causales de fuerza mayor para no realizar la medición, según el artículo 29 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.





"Las mediciones estimadas incumplen el derecho que tiene el usuario de hacer un control individual de sus consumos", agregaron.





Desde Ecogás, como respuesta, dijeron también que están recibiendo informes de pedidos y solicitudes de corrección a través de la página, de un 0800 y de un mail, y que se está actuando acorde con ellos. "Hemos recibido 600 informes de lectura y 200 de ellos correspondientes a junio, es decir, que se está bien aprovechando las vías de comunicación", se defendieron.





"Uno no puede dejar de calefaccionar la casa. Los mayores nos la aguantamos, pero tengo a mis bebés y necesito prenderla aunque sea por las noches. Es una locura. Si tuviera que pagarlo sólo a mí no me alcanza: o pago el gas o alimento a mis hijos", expresó Nicolás Fernández (27), que fue papá de gemelos hace un mes y vive en un departamento interno, ante la sorpresa que le generó la última boleta con un valor superior a los $12.000. Por la anterior habían pagado $2.800 y hace un año $1.500 por el mismo período.





Al analizar las boletas de los mendocinos, explicaron desde Protectora que muchos residenciales están categorizados en el rango R3, que es el que se asocia a los "derrochones" y, por ende, cuesta mucho más. Esto, a raíz de que la categorización de cada domicilio está estipulada según el consumo del gasto promedio del 2015. "El consejo es que cuando llamen, no digan que tienen un problema de consumo o de mala lectura, porque les retiran el medidor. Tiene que decirles que no pueden pagar", dijeron desde Protectora.





Lecturas estimadas

Si el usuario detecta errores debe solicitar a Ecogas la corrección a través de: www.ecogas.com.ar o por mail escribiendo a lecturainformada ecogas.com.ar o llamando al 0800-999-8000.