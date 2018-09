Presupuesto 2019: afirman que llegará con superávit operativo

El Presupuesto 2019 llegará con superávit operativo. Así lo aseguró la ministra de Hacienda y finanzas de Mendoza , Paula Allasino. La funcionaria aseguró que más allá de tener las cuentas equilibradas, la pauta para el próximo año tendrá esta característica debido a "una buena administración de los recursos y gastos".





Sobre la fecha estimativa en la que calculan enviar la pauta a la Legislatura, la ministra aseveró que será "en un par de semanas", por lo que se piensa que llegará a mediados de octubre a Diputados.

En cuanto al tipo de cambio y la inflación que contemplarán para año próximo, Allasino manifestó que manejarán las variables nacionales: una inflación del 23% y el tipo de cambio a $40.





En este punto, la ministra disintió con el encargado de la oficina de Presupuesto de la Legislatura, Alfonso Brandi, quien había manifestado en una conferencia de prensa en la que se analizó el Presupuesto nacional que la inflación y el costo del dólar con el que se diseñó la pauta nacional estaban subvaluados.





Según Brandi, los economistas analizan que el dólar podría llegar a cerca de los $50 y la inflación promedio anual ser del 34%.





En cambio, la ministra fue más optimista: "Nosotros pensamos que estos valores serán los que se acerquen a la realidad, porque el Gobierno nacional está tomando todos los recaudos para que la política monetaria pueda equilibrarse", aseguró.





Deuda y obra garantizada

Consultada acerca de la posibilidad de solicitar en Legislatura el permiso para nuevo endeudamiento, Allasino explicó que "probablemente se pida autorización para toma de deuda, a fin de financiar bienes de capital u obra pública, no para gastos corrientes".





Este año el parlamento provincial dio el visto bueno para que se tomaran créditos por mil novecientos millones de pesos, que no se han utilizado. De todas maneras, se volvería a pedir en el 2019.





Qué dice la oposición

En cuanto al Presupuesto 2019, legisladores del PJ aseguraron que los números parecen ser demasiado "optimistas".





"Está enrarecido el tema en cuanto al Gobierno Nacional, estamos viviendo una completa incertidumbre acerca de lo que vendrá", sostuvo el diputado Javier Cofano (PJ). Y agregó "los datos macroeconómicos están subvaluados, aunque el valor del dólar descienda o se mantenga, los precios son inflexibles a la baja".





Otra legisladora que analizó el Presupuesto nacional fue Patricia Fadel. Hizo especial hincapié en que el tipo de cambio a $40 no será real. Explicó que si esta meta no se cumple, el programa financiero no puede sostenerse por la deuda en dólares y los efectos sobre los intereses. Si sucediera esto, habría que recurrir a otro préstamo del FMI, refinanciar la deuda o entrar el default.





fadel.jpg Patricia Fadel.



También destacó que Nación estima una caída del PBI del 0,5% para el 2019, mientras aseguraron que en el 2018 será del 2,5%. Esto significará un achicamiento de la economía en 3% durante dos años consecutivos.





Sobre la posibilidad de otorgar nuevamente endeudamiento al Gobierno provincial, los legisladores peronistas dijeron que aún no se han reunido con los demás miembros del PJ como para tomar esa decisión, y que están esperando ver los números reales para estudiar qué decisión tomarán al respecto.





Sobre Portezuelo

Tal y como lo ha asegurado en diversas oportunidades el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Martín Kerchner, la obra pública proyectada por el Gobierno provincial está garantizada. Allasino dijo que las licitaciones previstas se harán y que las obras en ejecución se concretarán como se había planificado. No obstante, es cierto que el Gobierno Nacional disminuirá el suministro de fondos para obras, pero hay algunas emblemáticas, como Portezuelo del Viento, que está previsto que se realicen con un esquema de financiamiento público-privado.