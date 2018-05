Previsible: la suba del dólar se trasladará a precios

"Si alguien te dice que no hay que preocuparse, está mintiendo. Esto es para ponerse nervioso", afirma así, sin dudarlo, el economista Roberto Roitman sobre la escalada del dólar . Los analistas explican que impactará, de forma casi segura, en una suba de precios, aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) venda dólares en los próximos días y haga bajar la cotización de la divisa.





Por la razón que sea, el dólar no ha sido, no es y no será un tema menor en la economía del país. El jueves, en lo que representó una nueva devaluación del peso argentino del 8,5%, el dólar registró un espectacular salto de $1,85 respecto al cierre del miércoles y terminó con un valor de $22,70 para la compra y $23,30 para la venta. En las casas de cambio de Mendoza alcanzó los $24.





Roitman señala que en Mendoza esta escalada del dólar tendrá los mismos efectos que a nivel nacional, aunque afirmó que le preocupa lo que suceda con la deuda pública. "El endeudamiento provincial que hay es en dólares", advirtió.





Además, dijo que habrá un traslado de esa suba a los precios porque el modelo económico del país así lo determina. "Lo único que queda fijo es el salario, que es la variable con la que apuestan a recomponer la situación", agregó.





Pablo Salvador, doctor en economía, dijo que los únicos que hoy no tendrían que preocuparse serían los exportadores, porque por esos dólares en los que venden recibirán más pesos. "El tema es que si eso se traslada a los precios pierden competitividad, y como la inflación en Argentina llega para quedarse, los precios suben", explicó.





"En abril vamos a tener un impacto porque esta suba última de tipo de cambio también fue en los últimos días del mes, pero el impacto más notorio va a ser en el Índice de Precios al Consumidor de mayo, donde vamos a ver cómo afecta esa devaluación, que se puede seguir trasladando uno o dos meses más", aseguró el especialista.





Roitman, por su parte, explicó que la economía argentina está dolarizada, no sólo desde todos los insumos como el combustible, sino por haber sacado los aranceles y las retenciones.





Las razones por las que sube

Salvador explicó que hay dos razones principales que explican el alza del dólar. "Una es porque Estados Unidos está creciendo y está generando presiones en los precios, para evitar eso subió la tasa de interés, al subir se vuelve más atractivo tener inversiones en dólares, entonces los grandes inversores vendieron las inversiones en moneda local para salir a comprar dólares, todas las monedas de la región se devaluaron, pasó en Chile y en Brasil, en todos los países emergentes", dijo.





La segunda razón es una política local. "Se implementó un impuesto a la renta financiera de los inversores que no viven en el país, tienen que pagar ganancias por las Lebac, eso hizo que salieran a venderlas y a comprar dólares", contó.





Para Roitman, hay una explicación política que afecta a la economía. "Hemos señalado largamente que uno de los problemas centrales que tiene este gobierno es que tiene muchos ministros y cuando uno tiene objetivos contradictorios se arman estos desajustes; hace una falta una concentración en la decisión de la economía", opinó.