Elevan a juicio la causa por la tragedia en el show del Indio Solari

El juzgado de Garantías de Olavarría elevó a juicio la causa que investiga las dos muertes que se produjeron durante el recital del Indio Solari en Olavarría, el 11 de marzo de 2017. Los imputados son los tres organizadores del evento, los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, y Gustavo Zurita, acusados por "homicidio culposo" y "lesiones culposas".

El Indio Solari no figura como uno de los responsables, aunque en la resolución judicial, publicada por el sitio de Olavarría Infoeme, el juez aclara que "nunca se ahondó sobre la injerencia que el mismo tenía o no en la organización del evento o en algún nivel de decisión sobre su realización" dejando entrever que eso "no significa que no se haya podido instruir"

Otro dato sobresaliente del escrito de 117 páginas tiene que ver con las estimaciones de la cantidad de personas que vieron el show. Según la investigación, específicamente en un testimonio del expediente, en el predio La Colmena "ingresaron aproximadamente 243.498 personas, duplicando la capacidad permitida".

El factor ocupacional "era de 155.520 personas", según la Dirección de Bomberos de Azul -una persona por metro cuadrado- y el "único documento" que existe como habilitación entre el municipio y la productora es de 200 mil personas.

Por eso, el magistrado pidió también que la investigación se amplíe a los funcionarios municipales, para saber si tuvieron algunas responsabilidad tanto en la habilitación como en los controles durante el show.

Para el juez, existen elementos como para considerar a los imputados como "probables autores" de los delitos, aunque también el fallo es un guiño a favor para los hermanos Peuscovich, porque la imputación es menor a la que había pedido el fiscal ("estrago con dolo eventual").

Fuente: Diario La Capital