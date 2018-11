En el Senado, la UCR buscará que no se frene la obra pública

Los senadores oficialistas trabajan contrarreloj para intentar que la oposición cambie de parecer con respecto del refinanciamiento de la amortización de la deuda pública. Por esto, no quieren tratar el Presupuesto 2019 en la sesión de mañana. La intención es tener más días para lograr que el escenario que se dio en Diputados no se repita en la Cámara Alta. En tanto, desde el PJ, aseguran que esto no ocurrirá: los senadores votarán en consonancia con los diputados de los diversos bloques peronistas.





En este sentido, pedirán que el debate por la pauta se realice mañana, sin demoras.





Menos obras para la gente

El presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, aseguró: "El hecho de frenar el refinanciamiento de la deuda aparece como un mensaje malo para el Gobierno. En realidad, es una derrota para los mendocinos, que necesitan de la infraestructura que se podría concretar y para el empleo que genera la obra pública".





Con respecto al segundo artículo que se votó en forma negativa el miércoles, que es el que le permitiría al Gobierno provincial ser una especie de garante de créditos para los municipios, Jaliff dijo: "Esto es como pegarse un tiro en el pie, porque tampoco va a haber obras para los cinco municipios del PJ y para los dos que no son radicales".





Sobre las gestiones que se están haciendo para que el peronismo cambie de opinión, Jaliff destacó: "Estamos en conversaciones informales, veremos el martes (por mañana) qué ocurre en labor parlamentaria".





El PJ insiste en la negativa

Al parecer, en el Senado se dará el mismo escenario que en Diputados, ya que la postura se acordó entre las dos cámaras y los intendentes del PJ. "No sé de qué obra pública hablan, lo que han hecho hasta ahora es inaugurar obras de las anteriores gestiones y lo que hay es infraestructura que financian los municipios. Que usen el superávit para pagar los gastos de la deuda", dijo Patricia Fadel, presidenta del bloque justicialista en el Senado.





También opinó sobre el artículo del crédito para municipios. "Nuestros intendentes no están interesados en esto, porque también dependen del Gobierno para que les llegue algo a ellos y a su vez, el Gobierno depende de la Nación".





Los dos artículos polémicos

Los artículos que se frenaron en Diputados fueron el 37º y el 38º, los que implican alguna forma de endeudamiento.





El primero tiene que ver con la posibilidad de que las comunas tomen créditos de organismos internacionales –el BID y el Banco Mundial– a través del Gobierno provincial. Mientras, el segundo es el que implica el refinanciamiento –o roll over–de la amortización de la deuda pública. Esto significa pautar en mejores condiciones el vencimiento futuro de la amortización. En este concepto el oficialismo pidió autorización por $3.600 millones y fue lo que el PJ le negó.





Por esto, el Gobierno, que había calculado $12.000 millones para nueva infraestructura, explicó que deberá recortar el plan por los $3.600 millones que no les fueron autorizados.