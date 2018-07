A los 84 años murió el actor Guillermo Bredeston

El actor había pasado varios años postrado, en los cuales sufrió cinco accidentes cerebrovasculares (ACV) y su esposa, la actriz Nora Cárpena, había realizado declaraciones en las que llegó a plantear el tema de la eutanasia.





La noticia fue difundida por la cuenta de Twitter del Multiteatro, perteneciente a Carlos Rottemberg.





"Esta casa teatral despide al gran amigo. Murió Guillermo Bredeston. Enormes abrazos a Nora, Lorena, Nachi y a la numerosa familia que ha sabido formar. Guillermo ha sido un enorme profesional. De su hombría de bien podemos dar fe quienes lo conocimos, tratamos y queremos", señaló el mensaje de despedida.





Tras una prolífica tarea especialmente en teatro y televisión en las décadas de los `60 y `70, cuando llegó a destacarse como galán, y a conformar junto a su esposa una de las parejas más populares, en 2011 sufrió su primer ACV que complicó su salud en forma drástica.





"Soy realista. Ya no tengo esperanzas. Quiero que Guillermo sufra lo menos posible. Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil. Si (él) pudiera hablar, pediría la eutanasia, no te quepa duda", había declarado tiempo atrás Cárpena en una entrevista televisiva.





Como galán, además de compartir elenco con su esposa, tambuién lo hizo con otras grandes figuras como Elsa Daniel, Gilda Lousek y una muy joven Soledad Silveyra.





En los '80 inauguró el teatro del Hotel Hermitage en Mar del Plata al mismo tiempo que conducía el Yolanda en Carlos Paz y el Tabarís, junto al empresario Rottemberg.





También fue director de importantes elencos con estrellas como Mario Sapag, Susana Giménez, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Emilio Disi, Arturo Puig y Ricardo Darín.

