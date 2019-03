Así será el polémico experimento que bloqueará el Sol en 2019 para combatir el cambio climático

El cambio climático, causado en su mayoría por las emisiones tóxicas de los gases de efecto invernadero, sigue arrasando con el planeta y muchos creen que nos estamos acercando a un punto de no retorno: creen que no está muy lejos el día en que ya no habrá manera de revertir sus efectos.

En medio de esta desesperación, algunos científicos proponen nuevas ideas con las que pretenden darle un poco más de tiempo al planeta mientras redoblamos los esfuerzos para reducir las emisiones dañinas por medio de iniciativas como el Acuerdo de París.

Una de las ideas más inusuales para "ganar tiempo" fue propuesta por un equipo investigadores de la universidad de Harvard, y parece salida de una película de ciencia ficción: planean lanzar un globo que alcanzará una cierta distancia sobre la superficie, liberando un químico que nos protegerá de los rayos del sol, atenuando su potencia y reduciendo la temperatura en el área que cubre.

¿Suena descabellado? Algunos creen que sí.