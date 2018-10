Coldplay hará un cóver de Soda Stereo

Live in Buenos Aires/Live in São Paulo, que celebra su última gira "A head full of dreams tour", acompañará el lanzamiento del documental que repasa los 20 años de carrera de la banda británica. La grabación incluye éxitos de todos sus álbumes y hasta su propia versión de "De música ligera".





La gira que comenzó en 2015 llegó a su final el 15 de noviembre de 2017. Después de dos años llenando Arenas alrededor del mundo, el último concierto de Coldplay, que fue en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, marcó dos hitos: convirtió a "A head full of dreams tour" en la tercera gira más exitosa en la historia de la música, y fue el primer show grabado completo en formato DVD para la banda inglesa. Así, junto al concierto realizado el 8 de noviembre en Brasil, nace el álbum y DVD Live in Buenos Aires/Live in São Paulo.

Embed



Los shows documentados incluyeron éxitos de los 7 discos de estudio de la banda, temas favoritos del público (que fueron cambiando en cada concierto) y hasta intervenciones especiales dependiendo el país en el que estaban. Por ejemplo en Live in Buenos Aires, hasta se puede ver el cóver que le hicieron a la clásica canción de la banda argentina, Soda Stereo, "De música ligera".





El nuevo material se lanzará el próximo 7 de diciembre, el mismo día en que el formato físico de su documental A head full of dreams documentary film esté disponible en un pack conjunto llamado Butterfly Package. Ese documental, que repasa los 20 años de carrera de Codplay, tendrá su premiere el 14 de noviembre en las salas nacionales y desde el próximo 16 de noviembre estará disponible en la plataforma de streaming, Amazon Prime.





Live In Buenos Aires / Live In São Paulo también estará disponible en formato digital y vinilo. La edición completa, Butterfly Package, ya está disponible para la pre-venta en los formatos de 2xDVD / 2xCD y 2xDVD / 3xVinilos. Y la edición de solo 2xCD del álbum Live In Buenos Aires también saldrá a la venta. Revisa el tracklist de su concierto en Argentina aquí:





Live In Buenos Aires





1. A head full of dreams

2. Yellow

3. Every teardrop is a waterfall

4. The scientist

5. God put a smile upon your face

6. Paradise

7. Always in my head

8. Magic

9. Everglow

10. Clocks

11. Midnight

12. Charlie Brown

13. Hymn for the Wwekend

14. Fix you

15. Viva la vida

16. Adventure of a lifetime

17. De música ligera

18. Colour spectrum

19. In my place

20. Amor Argentina

21. Something just like this

22. A sky full of stars

23. Up&Up

24. End credits