El emotivo adiós de un protagonista de The Walking Dead

La salida de Andrew Lincoln de la serie de zombies de la AMC es más que inminente, y aunque muchos no quieran decir adiós a Rick Grimes, parece que ha llegado la hora de pasar página y despedirse del protagonista de la ficción. Pero su marcha no solo duele a los fans, sino también a sus compañeros de reparto, y así lo muestra la cuenta oficial de 'The Walking Dead' con una imagen que hará llorar a muchos.

Desde hace varios meses se supo que tanto Andrew Lincoln como Lauren Cohan abandonarían la ficción en su novena temporada, la cual regresa en octubre de 2018 y, si bien es cierto que 'The Walking Dead' es una serie en la que, al igual que 'Juego de Tronos', uno no se puede encariñar con nadie, los fans se han mostrado muy dolidos al tener que despedirse de Rick Grimes, el protagonista con el que comenzó todo.



En la foto que ha publicado la cuenta oficial de 'The Walking Dead' en Instagram, vemos a Danai Gurira (Michonne) y a Lauren Cohan (Maggie Greene) compartiendo un emotivo abrazo con Andrew Lincoln (Rick Grimes). Además la imagen viene acompañada del siguiente texto: "Familia para siempre".







Fuente: ECartelera