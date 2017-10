El escándalo que estremece a Hollywood

A raíz de que el pasado 5 de octubre el diario 'The New York Times' publicara una investigación sobre los supuestos acosos de carácter sexual protagonizados por el conocido productor Harvey Weinstein, numerosas actrices que colaboraron con él han ido relatando sus duras historias. El medio estadounidense ha recopilado los relatos de las mujeres afectadas, entre las que se incluye a estrellas como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.



De acuerdo con los relatos de las víctimas de Weinstein, el productor y fundador de las firmas Miramax y The Weinstein Company solía seguir el mismo 'modus operandi'.



Primero, las actrices y otras empleadas del círculo de Weinstein recibían una invitación a un encuentro de negocios en el vestíbulo del hotel donde vivía el cineasta, pero resultaba que Weinstein las estaba esperando en la habitación. Allí las invitadas lo encontraban en bata ofreciéndoles masajes y relaciones sexuales.



Muchos de los incidentes sexuales reportados ocurrieron en la década de los 90. Sus víctimas eran mujeres veinteañeras que trataban de hacerse un nombre en la profesión. Sus historias comparten un patrón común: el temor de que denunciar el comportamiento inapropiado de un titán de la industria cinematográfica pudiera destruir su carrera y reputación.



Hasta ahora más de dos docenas de víctimas de Weinstein han hecho públicos los acosos sufridos. A continuación presentamos las pruebas presentadas por algunos de los rostros más conocidos entre quienes acusan al productor.

Harvey Weinstein.jpg Despidieron al afamado productor de Hollywood Harvey Weinstein por el escándalo de los acosos sexuales / Yann Coatsaliou / AFP

Angelina Jolie relató cómo a finales de la década de 1990, durante el lanzamiento de la película 'Playing by Heart' ('Jugando con el corazón'), de 1998, Weinstein le hizo insinuaciones sexuales."Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y, como consecuencia, decidí no trabajar con él de nuevo y advertir a otros cuando lo hicieron", escribió la estrella, que interpretó a Lara Croft, en un correo electrónico a 'The New York Times'. "En cualquier ámbito, en cualquier país este comportamiento hacia las mujeres es inaceptable", concluyó.Gwyneth Paltrow reveló que fue invitada a la suite del hotel de Weinstein justo después de ser elegida para protagonizar la película inspirada en la novela 'Emma' de Jane Austen. En la habitación el cineasta le sugirió hacerle un masaje en el dormitorio, pero se negó.En aquel momento Weinstein le dijo que no contara a nadie lo sucedido. "Yo era una niña, había firmado el contrato, estaba petrificada", confesó la actriz.En 1997, Ashley Judd, la actriz conocida por películas como 'Simon Birch' ('El inolvidable Simon Birch') y 'Divine Secrets of Ya Ya Sisterhood' ('Divinos secretos'), también se encontró en una habitación de hotel con Weinstein en Beverly Hills, California. Según su testimonio, cuando la mujer se presentó en el establecimiento para 'reunirse' con el cineasta, lo encontró en bata.De acuerdo con la actriz, durante el encuentro Weinstein repetidamente sugirió un contacto no deseado que obtuvo repetidas negativas. Después le preguntó a la intérprete si quería verle duchándose. "¿Cómo puedo salir de la habitación lo más rápido posible sin alienar a Harvey Weinstein?", se preguntó Judd evocando el momento.A principios de los 90, la actriz Rosanna Arquette se dirigió a un hotel donde estaba instalado Weinstein para que le entregara un guión, pero le dijeron que lo encontraría en la habitación del cineasta. Como en otras ocasiones, el productor vestía un albornoz y se insinuó a la actriz.Arquette comentó que Weinstein le dijo que estaba cometiendo un error cuando se resistió a sus insinuaciones. "Nunca seré esa chica", recordó las palabras que le espetó al productor al salir de la habitación.La publicación de 'The New York Times' contiene una declaración que el propio Weinstein envió al diario para disculparse. "Entiendo que mi conducta con colegas en el pasado causó mucho dolor y, sinceramente, pido disculpas por ello". Asimismo, el productor asegura que intentará "ser mejor" y que buscará terapia para lidiar con el asunto.Pese a ello, Weinstein ha contratado para defenderse de estas acusaciones publicadas por 'The New York Times' al abogado Charles J. Harder, famoso por ganar para el actor Hulk Hogan un litigio contra el medio Gawker después de que publicara un video íntimo suyo, informa Page Six. Gawker tuvo que pagar 140 millones de dólares, que le causó la bancarrota y la desaparición.