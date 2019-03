Emotiva despedida de Ricardo Mur de Canal 7 de Mendoza

Ricardo Mur le dijo adiós al periodismo. El popular y experimentado comunicador, condujo este lunes su último noticiero al frente de Canal 7. En el final de la edición dejó emotivas palabras.

Antes de hablar se sacó la corbata para relajarse y comenzó: "Se cierra una puerta en los medios de comunicación, me llevo un gran reconocimiento de todos ustedes, tuve el privilegio de trabajar en dos de los mejores canales de esta parte del país; mi paso por el 9 durante 25 años y luego en el 7: los últimos mejores años de mi vida los pasé aquí por el reconocimiento por el afecto, por la contención".

"Fui materia de consulta y eso con el tiempo es un mimo al corazón que le hacen colegas a un colega más viejo. Segundo: nada de esto lo podría haber hecho sin el apoyo de mi familia, de mis hijos y mis nietos, a ellos les robé mucho tiempo y me robé ese tiempo a mi mismo pero me llevo ese cariño inmensurable de todos los que siguieron mi trayectoria con críticas y sugerencias y con palabras de apoyo sobre mi estado de salud en su momento", continuó muy emocionado Mur.

Despedida de Ricardo Mur 2.jpg

Y cerró: "He cumplido una etapa, una larga etapa cuando uno empieza a meter en la mochila todo esto, la mochila me resulta chica, me resulta chica para agradecerle a mis compañeros de estos últimos años, a todos les dejo una palabra que queda muy chica, gracias. Mi corazón y mi reconocimiento para los que me recibieron con las puertas abiertas. A ustedes queridos amigos les digo sean felices, hasta siempre".