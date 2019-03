Gimena Accardi contó su furiosa "venganza" contra su primer novio

"Yo no soy memoriosa ni rencorosa, nada, porque encima tengo cero memoria, con lo cual si me hiciste algo me lo olvido. Pero tengo una historia de venganza con mi primer novio, Alejandro. Él para mí era todo, yo me iba a casar y tener hijos...", comenzó la actriz con su relato, sembrando el misterio.





"Estuvimos saliendo dos años y me dejó medio de un día para el otro. Yo, con el corazón desgarrado, no me la veía venir. Le preguntaba qué había pasado a sus amigos, porque teníamos amigos en común, fue como un baldazo de agua. Lo llamaba, lo iba a buscar, lo esperaba a la salida, en todos lados... ¿Viste cuando ya no te importa nada? La dignidad por el piso, yo quería volver", recordó.





"Un día coincidí en un boliche donde estaba él. Dije: 'Bueno, es mi última oportunidad, la última vez que me acerco a rogarle para que vuelva'. Así que agarré a mi amiga y cuando salgo a la calle veo su auto estacionado y dije: 'Que el universo me perdone'. Saqué mi llave, y, ay, perdón, no lo hagan en sus casas... Pero qué alivio", se sinceró entre risas.





"Se lo rayé de lado a lado y me fui. Y no lo molesté nunca más, me olvidé de él, y fue un alivio tan grande... Es una estupidez lo que estoy diciendo, no hay que hacerlo, porque es horrible", comentó la actriz, hoy felizmente casada con Nicolás Vázquez.





"Él se enteró, creo una vez que lo conté en una radio y lo llamaron en vivo, todo. Y me dijo: 'Ah, ¿fuiste vos? Me salió no sé cuánto el arreglo'. Él salió del boliche y se encontró con el auto todo rayado. Pero yo necesité vengarme en ese momento", concluyó.





"Para mí fue como un antes y un después en mi vida, una bisagra. Después nunca más, soy cero vengativa, cero rencorosa y me olvido de todo", reconoció.





Fuente: TeleShow