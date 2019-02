La química entre Lady Gaga y Bradley Cooper enamoró a todos

La estrella del pop Lady Gaga y el actor y director Bradley Cooper se subieron al escenario para cantar juntos el tema "Shallow" de la película "A Star is Born", nominada a siete premios Oscar . Fue uno de los momentos más emocionantes de la noche. Tras terminar su actuación, ambos artistas recibieron aplausos de pie de sus colegas. La interpretación fue sencilla y emotiva y rápidamente se convirtió en lo más hablado en Twitter. La química y miradas cómplices entre ellos no pasó desapercibido por los usuarios. Luego de la actuación, Gaga se llevó el premio como Mejor Canción Original por "Shallow". En su discurso de aceptación, la cantante rompió en llanto mientras agradecía a las personas más cercanas a ella y le agradeció a Cooper. "No hay una sola persona en el planeta que pueda haber cantado esta canción conmigo, excepto tú. Gracias por creer en nosotros", le dijo ella a Copper.

Además le agradeció efusivamente a la academia, a los co-compositores del tema y a su hermana. "Si están sentados en su sillón en casa y están viendo esto, todo lo que tengo que decir es que esto es un trabajo duro", dijo Gaga, quien coescribió la canción con Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

"No se trata de ganar", continuó Gaga. "Se trata de no rendirse. Si tienen un sueño, luchen por él. Si hay disciplina, o pasión, no se trata de cuántas veces sean rechazados o se caigan o sean pisoteados. Se trata de cuántas veces se levantan y son valientes y siguen adelante".

Tras el discurso de Gaga, Ronson elogió a la cantante galardonada con el Grammy. Ambos colaboraron en el álbum de Gaga de 2016 "Joanne", una aventura rock-pop-country que se alejó del sonido con toques dance que la convirtió en una superestrella del pop.

"Actúa, canta, compone", dijo Ronson. "Lady Gaga, te honramos".

"Shallow" se ha convertido en un éxito en la radio y llegó al quinto puesto de la lista Hot 100 de Billboard, además de sumar cuatro nominaciones al Grammy.

Fuente: La Capital