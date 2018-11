Las británicas Spice Girls volverá a los escenarios en 2019

El grupo británico de pop Spice Girls, que tuvo su época de gloria en la década del 90 con hits como "Wannabe" o "Say You´ll Be There", anunciará el lunes su regreso a los escenarios, aunque sin la presencia de Victoria Beckham.





El ahora cuarteto, conformado por la "Baby" Spice Emma Bunton, "Scary" Mel B, "Giger" Geri Halliwell y "Sporty" Mel C, difundirá un video en el que revela el recorrido de una nueva gira por el Reino Unido para el próxmo verano europeo, según señaló la agencia Efe de acuerdo a informaciones publicadas por el periódico "The Sun".





Sería la primera gira del grupo desde 2008, aunque no fue esa la última vez que se presentaron juntas, ya que participaron del show de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012.





La "Posh" Spice, Victoria Beckham, no se unirá a la nueva gira ya que planea concentrarse en relanzar su negocio en el rubro de la moda, completó "The Sun".