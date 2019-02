Los consejos de Jimena Barón para las mujeres que quieran ser botineras

Con su habitual humor y sinceridad, Jimena Barón dio sus consejos para aquellas mujeres que quieran ingresar al mundo botinero.

Fue durante la entrevista a Alejandra Maglietti en "Cortá por Lozano", donde Barón está reemplazando a Verónica Lozano. Ahí la bella abogada y panelista contó su experiencia con Jonás Gutiérrez.

"Yo no me fui a vivir. Aparecí, miré un poquito, saludé, dije 'qué lindo este lugar, me encanta' y vuelta a casa", expresó la abogada. En ese momento, Jimena le chocó la mano y aseguró: "Bien, nena, es lo que tendría que haber hecho yo, no lo puedo creer".

Embed Maglietti se justició: "Es que yo pensaba 'me encanta laburar y tengo mis cosas. ¿Y si después vuelve al toque y yo dejé todo para estar seis meses?'". Entre risas, la conductora miró a la cámara y dijo: "¡Hola!" y Alejandra le contestó: "Ay, perdón, no te quiero hacer sentir mal. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que están empezando en el botinerismo?".