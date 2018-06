Lucifer gana en Netflix más escenas de desnudos y sangre

Las series de Netflix, como 'Altered Carbon' o 'Luke Cage', se caracterizan por su libertad en cuanto a desnudos y violencia se refiere, algo de lo que 'Lucifer' se había visto privada al emitirse en Fox. Sin embargo, ahora que su cuarta temporada se emitirá en Netflix, esto podría cambiar.

A 'Lucifer' le habría venido muy bien la libertad de mostrar desnudos en su primera temporada y, en concreto, en un encuentro bastante icónico entre el demonio y Chloe Decker. De hecho, la co-showrunner Ildy Modrovich, le dijo lo siguiente a TV Line sobre esta escena: "Lucifer aparecía desnudo. No queríamos mostrar nada demasiado subido de tono, pero queríamos enseñar al menos la parte trasera de Lucifer. Después de todo, todos tenemos culo".

Joe Henderson, el co-showrunner de la serie, también añadía que Tom Ellis, el actor que interpreta a Lucifer, tiene "un culo espectacular", algo con lo que se mostraba de acuerdo Modrovich: "Tiene un culo maravilloso. Así que, ¿por qué no mostrarlo? Pero no podíamos. [...] Tuvimos que quitar los reflejos del piano... y hacer un montón de cosas que me parecieron excesivas". Sin embargo, cuando la serie haga su entrada triunfal en Netflix puede que las cosas cambien. "Puede que tengamos más libertad para algunas cosas como esa sin sentirse como algo que no pueda ver con mi hija preadolescente".

Pero en la entrevista no solo se habló sobre los posibles desnudos con los que ahora podría contar la serie, sino también sobre otro tema que también se podría mostrar de una forma diferente, como la violencia y la sangre. "Nuestra sangre puede ser un poco más real. Nuestro horror puede ser un poco más terrorífico... Todo se mantendrá con el tono y el lenguaje propio de la serie, pero, definitivamente, vamos a adoptar algunas de estas cosas que creo que pueden marcar una gran diferencia", decía así Henderson.

Fuente: ECartelera