Macri: "Tinelli no me dijo lo mismo cuando nos vimos; quería participar en Cambiemos"

Pero, sin duda alguna, la pregunta sobre el supuesto enojo con Marcelo Tinelli por lo que posteó en Twitter sobre el dólar fue uno de los momentos más picantes porque la respuesta trae consigo algo que no se sabía: Tinelli quiso formar parte de Cambiemos, el espacio político que llevó a Macri a la presidencia en 2015.





"¿Es verdad que se enojó y mucho cuando su amigo Marcelo Tinelli dijo que usted y Cristina tienen el boleto picado?", preguntó Majul. "Si hay algo que pone orgulloso es que hoy disfrutamos de una libertad de opinión como en los mejores países del mundo. Todos tienen derecho a opinar y a hacerse cargo de lo que uno dice", respondió Macri.

Pero Majul siguió indagando: "¿Por qué hacerse cargo?". "Tinelli no me dijo lo mismo la última vez que nos vimos. Él me dijo que estaba interesado en participar con Cambiemos. Estamos en una Argentina libre. Nadie lo va a perseguir ni a castigar", añadió.





Ante la pregunta sobre el almuerzo que Tinelli tuvo con Roberto Lavagna, el Presidente afirmó: "No me parece importante. Me parece maravilloso este año con las pruebas aprender. Quiero hablar de cosas importantes".





Sobre la opinión que brindaron Mirtha y Susana, Macri respondió: "Siento que ellas, también con la misma sensibilidad que tengo yo, saben lo que le está pasando a la gente. Lo que no saben es las limitaciones con las que uno se maneja: yo sería el primero en darle todo gratis a todo el mundo, pero eso es mentira, eso es el populismo".





Anoche, fue protagonista de la entrevista central del regreso con Luis Majul. La charla fue extensa y se realizó en la Quinta de Olivos. Macri abordó gran parte del temario previsto sobre la economía, la inflación, las promesas de campaña y el futuro de la Argentina.