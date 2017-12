Matías Alé confesó que "con Tamara nos seguimos hablando" y vuelve a San Rafael

A fines de septiembre, Matías Alé y Tamara Bella confirmaban que estaban conociéndose: el actor y la modelo no tardaron en mostrarse juntos públicamente, además de dedicarse mensajes románticos en las redes.





Pero la semana pasada, Matías tomó a todos por sorpresa durante un móvil en Informadísimos, al revelar que la relación se terminó.





El galán se refirió al tema y señaló: "No pensamos mucho en volver o no, decidimos tomarnos in impasse porque fue todo muy rápido y muy intenso. Yo me voy a San Rafael hacer temporada y ella a Carlos Paz, así que íbamos a estar complicados en el verano".





Y agregó: "Y de las 5 o 6 semanas que nos conocimos yo estuve 3 en Madrid, así que tampoco nos pudimos conocer mucho. Pero me encontré con una linda persona, buena madre, talentosa, compañera, pero yo hoy estoy más para terminar en sanarme y estar bien yo para ahí poder construir algo con otra persona. De todas maneras nos seguimos hablando, me sigue consultado qué hacer y tenemos un lindo vínculo, pero cada uno por su camino".





Luego, al hacer un balance del año que está por terminar, dijo: "Este ha sido un año muy bueno, volví del verano de San Rafael, me fue muy bien allá haciendo temporada, hicimos una pequeña gira, participé en una película... Estoy muy bien de salud, estoy bien con mi mamá, con mis hermanos, mis amigos, con el medio. Estoy volviendo a renacer, soy como el Ave Fénix que está renaciendo de vuelta. Por suerte me encuentro con periodistas como vos y con gente que me quiere y me hacen las cosas más fáciles".





"Ahora estoy con Tomás Fonzi haciendo "Ellas mandan" una comedia que la vamos a llevar a San Rafael. Hay que cosechar lo que habíamos sembrado. Imaginate que hace dos años para esta fecha estaba internado sin saber cuándo salía o que iba hacer de mi vida... Y hoy estar con trabajo, con amigos, de pié y muy bien de salud y con la familia, soy un agradecido de poder seguir disfrutando de la vida", finalizó Alé, recordando el complicado momento e salud que vivió.