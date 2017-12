Matías Alé presentó la obra con la que estará en San Rafael

Se viene un 2018 muy cargado para Matías Alé en el plano profesional. Por lo pronto, el actor y comediante presentó la obra "Ellas mandan" que encabezará el año que viene en San Rafael





"Estoy muy feliz y agradecido de volver a San Rafael. Conocí gente, la pasé bien, gané plata, me trataron bien y me hicieron mil asados. El año pasado tenía solo dos propuestas laborales. Este año tuve cinco y me vine con él por una cuestión de respeto y de códigos", remarcó.





Matías sumó: "El productor estuvo muy presente en mis dos internaciones, no podía irme a otro lado. El año pasado fueron dos obras nada más a San Rafael, este año ya hay más figuras, somos 12 o 15 actores que vamos. Se está abriendo una plaza nueva y la abrí yo".





"La obra 'Ellas mandan' es la temática de lo que pasa en un vestuario de fútbol masculino, de cómo nos comportamos los hombres y cómo somos con las mujeres después. Hay probabilidades de venir a Buenos Aires, pero lo veremos luego".





Luego, el ex de Graciela Alfano no quiso meterse en un tema polémico: "No puedo opinar del tema de Gervasio Díaz Castelli. Hay una persona que no está para defenderse, me parece fuera de lugar hablar de ella. No le voy a soltar la mano a Gervasio, se portó muy bien conmigo. Desconozco lo que ha hecho en otras relaciones. Hablaremos de cosas que forman parte de lo profesional y ser paciente. Tuve sesión hace dos o tres días y lo vi triste. Confío en que va a salir adelante, se lo merece".





Para cerrar, Alé adelantó lo que se viene: "Tengo una propuesta para conducir un programa de juegos en Canal 26 y si Dios quiere, lo haremos una vez por semana el año que viene".