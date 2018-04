Mirtha arrepentida

En la noche del sábado, Mirtha Legrand arrancó su programa hablando del escándalo que se generó tras las acusaciones de Natacha Jaitt en su programa.





"En primer lugar quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas que pudieron haberse sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas realizadas por una invitada en el programa del sábado pasado. Esas expresiones no son compartidas por mí, en lo absoluto, ni por mi producción, ni por el canal, y corren exclusivamente por cuenta de quien las dijo.





A la luz de los acontecimientos, me he preguntado si no tendría que haberle pedido que se retirara del programa, pero hubiese sido un escándalo y coartado la libertad de expresión que tanto respetamos. Nunca nos hemos prestado a ninguna operación de ninguna índole, no se que es. Nuestra mesa no está al servicio de nadie ni de ningún sector en particular.





Si alguno de los afectados quisiera tener derecho a réplica, les ofrezco el programa. Que esta alteración mediática no sea una cortina de humo que nos haga perder el foco principal de la investigación de abuso en el ambiente del fútbol donde la Justicia tiene un rol importante que juzgar".





Luego, dejando el escrito de lado, Mirtha casi al borde de las lágrimas, manifestó: "Y ahora quiero decirles desde el fondo de mi corazón, por favor quiero que me crean; lo estoy pasando muy mal, he pasado una semana espantosa. El médico vino a verme tres veces porque me sentía muy mal. He sido muy criticada con razón".





"Se invitó a esta señora (Natacha) y yo me oponía a que se la invitara, terminantemente. No era una figura para mi programa, una semana difícil, no encontrábamos gente, y finalmente cayó el nombre de esta persona y me convencieron. Fue un error; estoy totalmente arrepentida. Me duele que haya nombrado a gente que yo quiero muchísimo, o los haya mencionado o insinuado. El programa se me fue de las manos. Yo debí haberla frenado, debo ser honesta, no le entendía mucho, hablaba muy bajo y su dicción no era muy buena y no entendía por qué agredía así a Mercedes Ninci . La pasé muy mal y estoy muy arrepentida de este programa que hemos hecho", explicó.





"Además, era todo raro. Atrás de cámara había alguien que levantaba los brazos. Un cartel decía 'no des nombres'. Intercambiaba gestos con esta persona. Trajo papeles y en un momento se le perdía uno y se puso muy nerviosa. Coppola se fue porque debía irse y no por estar incómodo. Fue todo tan raro. He pasado un momento tan terrible, tan desconcertante, tan incómodo. Vi un poco el programa después en YouTube", señaló.