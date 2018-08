Murió Zombie Boy, el modelo tatuado amigo de Lady Gaga

Zombie Boy, el modelo y artista canadiense conocido por sus tatuajes que le cubrían de la cabeza a los pies dándole el aspecto de un cadáver, se suicidó a los 32 años de edad, informaron medios de Canadá.

El hombre, cuyo verdadero nombre era Rick Genest, murió el miércoles, según la cadena pública Canadian Broadcasting Corporation (CBC), que cita a fuentes policiales que "clasifican su muerte como un suicidio".

El nombre con el que lo conocía el mundo de la moda era debido a que tenía el 90% de su cuerpo tatuado y la mayoría de estos dibujos eran huesos que le daban la apariencia de muerto viviente.

Su look tan rompedor hizo que Lady Gaga se fijara en él en 2011 y lo hiciera partícipe del videoclip de su mega hit "Born this way".